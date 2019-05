A priori, là comme ça, on dirait bien que l'Ajax est favori. Les Néerlandais ont fait le boulot à l'aller, l'emportant 0-1 sur la pelouse de Tottenham. Un but d'avance et qui compte double, on a vu pire au moment d'entamer un match retour. Mais comme on est encore sous le choc de ce qu'il s'est passé hier à Liverpool, et plus généralement cette saison en Ligue des champions, on se gardera bien de dire que c'est joué d'avance. Surtout que les Anglais ont récupéré quelques forces vives depuis la semaine dernière, à commencer par le Coréen Son, héros des quarts. Alors, suspense?

>> Parce qu'on n'est jamais à l'abri de rien cette saison en C1, venez donc suivre ce match avec nous, on sera bien...