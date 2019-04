Les Nantais célèbrent leur second but face à l'OM. — G. Julien / AFP

Lyon, Paris, Amiens et, ce dimanche, Marseille (1-2) : Nantes enchaîne et se régale en cette fin de saison de Ligue 1.

Trois mois après le traumatisme de la mort d’Emiliano Sala, l’équipe retrouve progressivement le sourire.

Vahid nous a fait du Vahid, ce dimanche, en conf' de presse, au Vélodrome​. Après la belle victoire 2-1 de son équipe face à Marseille, on lui demande si les Nantais s’amusent enfin, s’ils ont retrouvé le plaisir de jouer au ballon. « C’est quoi, pour toi, s’amuser ? » nous envoie Vahid, avant d’embrayer :

On s’est amusés ce soir, on s’est amusés contre Paris, contre Lyon et contre Amiens ! Pour moi amusement (sic) c’est quand on marque, qu’on gagne. Se faire plaisir c’est gagner, tout le reste c’est pas plaisir. »

Avec quatre victoires consécutives, les Nantais se sont bien fait plaisir, effectivement. Surtout qu’ils arrachent le scalp de trois poids lourds de Ligue 1 : Lyon (certes malade, à l’époque), le PSG (certes privé de onze de ses meilleurs joueurs) et l’OM (qui n’est que l’ombre de lui-même).

Un « deuxième départ » après la mort d’Emiliano Sala

« La mort de Sala nous a complètement mis derrière, a explicité Vahid Halilhodzic. Il y a eu ensuite un deuxième départ, plus difficile encore. On a vécu en janvier un moment très délicat, très difficile, et toute l’équipe est tombée dans la morosité. On a perdu de nombreux matchs 1-0 mais on a continué à travailler ! »

« Je ne sais pas si on peut dire ça sur la morosité, ça ne fait que trois mois [qu’Emiliano Sala est mort], a nuancé Nicolas Pallois. C’était compliqué, ça l’est toujours mais il faut avancer, en groupe : ce qui s’est passé, c’est passé ! Et c’est vrai qu’on prend du plaisir avec les victoires. » L’équipe, douzième de Ligue 1, rêve d’intégrer le Top 10.

Et Vahid Halilhodzic a fixé un objectif plus fou encore à ses joueurs : ne perdre aucun match d’ici à la fin de saison. Pour ça, il manie la carotte plus que le bâton : « Ils ont gagné une journée de repos demain [lundi], ils grappillent toujours quelque chose, ils mendient bien ! »

