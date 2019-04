Luiz Gustavo déçu après une frappe manquée, face au FC Nantes. — B. Langlois / AFP

La 34e journée sera peut-être celle de la fin de la course à l’Europe pour l’OM. Une défaite face au FC Nantes (1-2) envoie Marseille à cinq points de Saint-Etienne, quatrième.

Solides et désinhibés, les Nantais remportent une quatrième victoire consécutive. En ayant affronté Lyon, Paris et Marseille sur la même période !

Touchés, coulés. Les Nantais ont fait chuter Marseille, ce dimanche, au Vélodrome ( 1-2). L’OM de Rudi Garcia perd du terrain dans la course à l’Europe. Le FCN de Vahid Halilhodzic se rapproche d’un anecdotique Top 10.

Nantes aime la pêche aux gros

Après avoir battu les remplaçants du PSG (ce qui reste un exploit) et un OL malade, Nantes a fait tomber un autre « gros », ce dimanche, et cette fois à l’extérieur. Dès la 2e minute, Coulibaly a forcé Mandanda à réaliser un spectaculaire – et chanceux – arrêt du pied. Puis Nantes s’est installé devant le virage Nord, jusqu’à l’ouverture du score de Moutoussamy (22e, 0-1). Pour son premier but en Ligue 1, il a joliment enroulé un ballon contré.

45 buts encaissés par l’OM cette saison 45x la même image de Mandanda faut en faire un smiley 😭 #OMFCN pic.twitter.com/yRbAVG6Ft9 — LE 4-4-2 (@_le442) April 28, 2019

Le second but a été plus chanceux : corner, cafouillage, magistral arrêt réflexe sur une frappe de Girotto de près… Magistral, mais trop tardif : la balle était rentrée (50e, 1-2).

Balotelli, supplétif décisif mais fautif

La recrue hivernale de l’OM a failli marquer, en 20 secondes, le but le plus rapide de la saison. Mais il a loupé sa frappe. Balotelli a ensuite attendu 25 minutes pour signer une tête parfaite sur un centre tendu d’Ocampos (25e, 1-1). L’Italien, qui a facilement devancé un Dupé passif, apprécie les pralines argentines : sur les huit buts qu’il a marqués avec l’OM, cinq ont fait suite à des offrandes d’Ocampos.

OM-Nantes: pourquoi Balotelli aurait pu être exclu pour son geste sur Diego Carlos https://t.co/1LxdFgh4he #OM #Marseille pic.twitter.com/Qrc5oeMAhY — Massalia Foot News (@massfootnews) April 28, 2019

Autre statistique, moins glorieuse : SuperMario fait, en moyenne, 1,8 faute par match. Il a frôlé l’expulsion, ce dimanche : à la 40e, il a mis une bonne tarte à Diego Carlos en luttant pour un ballon.

Lointaine Europe pour l’OM

Rennes n’a pas facilité la vie des Olympiens. Les Bretons ayant remporté la Coupe de France, seule la quatrième place permet d’accéder à la Ligue Europa. Pour Marseille, cette perspective s’éloigne : les Olympiens ont désormais cinq points de retard sur Saint-Etienne, quatrième. Et huit sur l’autre Olympique (Lyonnais), irrattrapable troisième.

L’OM devra faire un sans-faute et espérer que les Verts voient rouge. Quant aux Nantais, ils reviennent à deux points du Top 10. De quoi égayer, mais à peine, une triste saison. Sur les terrains et en dehors.