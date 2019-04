La victoire de l’Olympique Lyonnais, sur un fil à Bordeaux (3-2), couplée à celle de Saint-Etienne cet après-midi contre Toulouse (2-0), n'est pas de nature à rassurer les supporters de l’OM au moment d’accueillir les Nantais au Vélodrome. Avec 5 points de retard sur les Verts et huit sur les Gones, les Olympiens n’ont pas le droit à l’erreur ce soir s’ils veulent garder espoir et rêver d’une place sur le podium de Ligue 1. En face, les hommes de Vahid Halilhodzic sont blottis dans le ventre mou du classement et n’ont déjà plus grand-chose à jouer, même la barre des 42 points souvent synonyme de maintien pour être franchie ce soir en cas de victoire. Mais le rythme d’escargot sous lexomil des cancres de L1, les Canaris savent qu’ils sont d’ores et déjà maintenus.

» Suivez OM-Nantes en live avec nous à partir de 21h.