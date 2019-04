Moussa Sissoko est sorti sur blessure lors du quart de finale retour entre Manchester City et Tottenham, le 17 avril 2019. — Matt West/BPI/REX/SIPA

Quand c’est dans ce sens-là, l’ascenseur émotionnel est toujours beaucoup plus sympa à emprunter. Pendant de longues minutes, Moussa Sissoko a cru que les demi-finales de la Ligue des champions lui avait échappé, mercredi soir. Le milieu de Tottenham, sorti sur blessure juste avant la pause, a vu le 5e but inscrit par Aguero pour Manchester City depuis le banc de touche. La suite, c’est lui qui la raconte dans L'Equipe :

« J’étais sur le banc, j’ai vu le but du 5-3, et j’étais tellement dans tous mes états que je suis rentré directement au vestiaire. J’étais tout seul, personne ne m’avait accompagné, aucun écran de télé ne diffusait, et dans ma tête on était éliminé. C’est un des membres du staff qui est entré dans le vestiaire à la fin, et qui m’a lancé : "Incroyable, on l’a fait !" Je lui ai répondu : "Comment ça, on l’a fait ?" À ce moment-là, il m’a dit que le but avait été annulé ! Alors, j’ai remis un tee-shirt, j’ai oublié ma blessure et j’ai couru dehors rejoindre les autres, pour ne pas manquer la célébration d’un moment aussi historique. Cela a été un choc émotionnel incroyable. »