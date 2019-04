A l'image de Denis Bouanga, auteur d'un superbe but à la reprise, Nîmes a étouffé le Stade Rennais. — P. Guyot / AFP

Le Stade Rennais s'est incliné 3-1 à Nîmes ce mardi, en match en retard de la 27e journée.

Rennes recule à la 11e place et voit les places européennes s'éloigner.

Les Bretons doivent maintenant tout miser sur la finale de la Coupe de France pour espérer se qualifier pour la Ligue Europa.

Avant le coup d’envoi de ce match en retard comptant pour la 27e journée, les données étaient claires pour le Stade Rennais. Au ralenti en L1 avec deux points pris sur les trois dernières journées – dont un nul frustrant concédé dans les arrêts de jeu, samedi, à Angers -, les Bretons devaient absolument s’imposer à Nîmes pour rester dans la course à la Ligue Europa. Mais en s’inclinant logiquement aux Costières (3-1) ce mardi, les Rouge et Noir ont sans doute dit adieu à leurs rêves européens… du moins via le championnat.

La fougue nîmoise renverse les Rennais

A l'aller, le Nîmes Olympique avait sombré au Roazhon Park, défait 4-0. Mais un déplacement aux Costières n’est jamais une partie de plaisir – l’OM ou le PSG peuvent en témoigner. Plus entreprenants et même enthousiasmants par séquences, les Crocodiles ont progressivement pris l’ascendant en se projetant très vite vers l’avant face à un Stade Rennais très timide. Et après deux énormes occasions en contre au quart d’heure de jeu, Nîmes a ouvert le score sur un coup-franc de Savanier repris victorieusement de la tête par Ripart (1-0, 24e). Ni l’égalisation rennaise ni une fin de première période animée, avec une expulsion de chaque côté, n’ont brisé la confiance des Gardois. Les hommes de Bernard Blaquart ont ainsi inscrit deux bijoux en 2e mi-temps, d’abord sur une superbe demi-volée de Bouanga à l’angle gauche de la surface (2-1, 54e), puis sur une magnifique frappe tendue de 25 mètres de Bobichon (3-1, 72e).

En cas de rouge ce mardi, Benjamin André manquerait Nice voire Dijon mais pas la finale de Coupe de France. #NOSRFC https://t.co/sGtRh0AdfC — ROUGEmémoire 🔴⚫ SRFC (@ROUGEmemoire) April 9, 2019

Des Rennais diminués et émoussés

Grenier, Da Silva, Bensebaini et Zeffane blessés, Sarr et Niang préservés pour éviter un carton jaune synonyme de suspension pour la finale de Coupe de France... Julien Stéphan s’est donné quelques maux de tête pour composer son équipe ce mardi. Les absences des titulaires ont d’ailleurs pesé lourd pour les Rouge et Noir, notamment dans la construction du jeu. Sans leur régulateur Clément Grenier et sans leurs deux flèches sénégalaises, les Bretons se sont montrés assez inoffensifs, égalisant sur un but contre son camp de Lybohy, pressé par Adrien Hunou (1-1, 40e). On a pourtant cru un moment que le destin basculait en leur faveur avec l’exclusion du Nîmois Briançon (45e) pour un tacle dangereux sur Ben Arfa, mais l’espoir n’aura duré que deux minutes, le temps de voir Benjamin André rejoindre lui aussi les vestiaires pour un deuxième carton jaune. Peu inspirés et visiblement émoussés – le Stade Rennais est l’équipe française qui a le plus joué cette saison -, les hommes de Julien Stéphan n’ont ensuite quasiment jamais réussi à mettre en danger Bernardoni après la pause.

Tout miser sur la Coupe

Avec cette défaite, Rennes se fait doubler par son adversaire du soir et stagne dans le ventre mou, reculant à la 11e place. Les places européennes semblent aujourd’hui quasi inaccessibles pour les Rouge et Noir, désormais à 6 points de la 5e place détenue par l’OM, à sept journées de la fin du championnat. Pour espérer revivre la saison prochaine les frissons de la Ligue Europa, il ne reste donc plus qu’un espoir. Il faudra tout miser sur la finale de la Coupe de France, le 27 avril, et créer l’exploit face au PSG.