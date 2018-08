Nîmes-Marseille EN DIRECT: Incroyable, Nîmes reprend l'avantage! Cette équipe est dingue.... Suivez le live avec nous

61': Alors que c’est l’OM qui jouait un corner pour prendre les devants dans ce match, le ballon est bien sorti de la tête par un Nîmois. Seul devant, Bouanga hérite du ballon et balance une accélération de fou avant de se faire reprendre par un tacle marseillais. Mais ça n’a pas suffi puisque Thioub était à l’affût et, après avoir récupéré le ballon, il se présente face à Mandanda et l’élimine d’un dribble parfait avant de conclure dans le but vide.