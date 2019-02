Illustration. — Franck LODI/SIPA

L’annonce, lundi, du report du match Nîmes/Rennes n’a pas du tout plu au staff gardois. Selon Midi Libre, le Nîmes Olympique a envoyé par mail un recours auprès de la Ligue de football professionnel (LFP) afin que la rencontre se déroule samedi, comme prévu.

La rencontre avait été reportée à la demande du Stade Rennais, afin de « préparer dans les meilleures conditions possibles sa double confrontation face à Arsenal ».

« On ira jusqu’au bout »

Si les instances du football français ne reviennent pas sur leur décision, le club n’exclut pas de saisir le Comité national olympique et sportif français, déposer un recours en justice, voire un référé devant le tribunal administratif. « On ira jusqu’au bout », indique Rani Assaf, le président de Nîmes, au quotidien régional. De son côté, Laurent Boissier, son directeur sportif, assure que l’équipe se prépare à jouer comme prévu, samedi.

Lundi, dans un communiqué, le club regrettait le report du match. « Soutenu par la préfecture […] pour que la rencontre se déroule samedi comme initialement prévu, le club n’a pas eu gain de cause et ne comprend pas cette décision qui va bouleverser une fois de plus le calendrier et remet en cause le principe d’équité sportive. »