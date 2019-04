Thomas Tuchel — Pascal PAVANI / AFP

Le mercato, c’est maintenant. Le PSG n’a plus grand-chose à jouer cette saison si ce n’est une finale de Coupe de France et un énième titre de champion de France à valider avec imminence. Forcément, Thomas Tuchel anticipe. Après la Ligue 1, il y aura les vacances. Et pendant les vacances, il y a mercato. Et le coach allemand veut des renforts.

« Je ne sais pas ce qu’il se passera avec les joueurs ici. On doit réfléchir. Aujourd’hui, je pense que trois ou quatre joueurs en plus, ce serait bien », a déclaré Tuchel en conférence de presse d’avant Paris-Strasbourg. On rappelle que le PSG est libéré de la menace d’une sanction liée au fair-play financier, ce qui pourrait permettre aux Parisiens s’être en position de force pendant la prochaine fenêtre de transferts.