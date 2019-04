Adrien Rabiot — FRANCK FIFE / AFP

Tout ça pour un like. Le Paris Saint-Germain a sanctionné Adrien Rabiot, coupable selon le club d’avoir « nui à la cohésion et la sérénité de l’équipe », et l’a fait savoir à son joueur par le biais d’une lettre datée du 3 avril selon RMC Sport.

« Ce like a causé un trouble caractérisé au sein du club, compte tenu notamment de la répercussion médiatique qui s’en est suivie, mais surtout des graves incidents qui se sont déroulés lors de l’entraînement au Parc des Princes le dimanche 10 mars avec les supporters qui vous ont clairement mis en cause », écrit le PSG.

Retour au Camp des Loges lundi

Le Parisien voit ainsi sa mise à pied à titre conservatoire de six jours évoluer en mise à pied disciplinaire avec suspension de salaire sur la période, allant du 15 au 20 mars. Sanction pour l’heure non contestée par le clan Rabiot, et qui fait suite à l’entretien du joueur avec Antero Henrique et Jean-Claude Blanc.

Le club évoque également un retour du milieu de terrain parisien à l’entraînement dès lundi avec ses coéquipiers, si tant est qu’ils s’entraînent (ils jouent la veille).