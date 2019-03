Le milieu du PSG Adrien Rabiot. — CHRISTOPHE SAIDI/SIPA

On venait juste de l'entendre dire qu'il restait «à disposition» du club. Apparemment, le club n'en à pas grand-chose à faire. Adrien Rabiot, à l'écart des terrains depuis mi-décembre, a été mis à pied jusqu'à fin mars par le PSG, ce jeudi soir. Une info de l'Equipeconfirmée à l'AFP.

«Ce n'est pas moi qui ait choisi cette situation», se défend Rabiot via @20minutesSport https://t.co/N72NzP3rKw — 20 Minutes Sport (@20minutesSport) March 14, 2019

«Adrien Rabiot a bien reçu une lettre de mise à pied à titre conservatoire», a confirmé à l'agence une source proche du dossier, sans en préciser les motifs. Selon L'Equipe, Rabiot a été sanctionné par son club en raison d'une sortie en boîte de nuit au soir de l'élimination du PSG en 8e de finale de Ligue des champions contre Manchester United, la semaine passée. Egalement en cause, son «like» sur une vidéo de joie postée par l'ancien Mancunien Patrice Evra dans les travées du Parc des Princes.

«Manque de professionnalisme»

«Je trouve inacceptable l'attitude et le manque de professionnalisme d'un joueur comme Adrien Rabiot envers le club, ses coéquipiers et ses supporters. Je rappelle que jusqu'au 30 juin 2019, il fait partie de notre effectif», avait fustigé le directeur sportif du PSG Antero Henrique sur RMC Sport, après la virée nocturne de son joueur.

Le jeune milieu défensif, âgé de 23 ans, et son club formateur s'opposent dans une guerre froide depuis plus de trois mois et l'échec des négociations sur sa prolongation de contrat, synonyme de départ sans contrepartie financière pour le PSG cet été.