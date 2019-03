Cette fois-ci, pas de remontada, de come-back ou de tout ce que vous voulez. Après avoir gagné en patron à Old Trafford (0-2) il y a trois semaines, le PSG doit finir le boulot en huitièmes de finale retour ce soir au Parc des Princes. Toujours privé de Neymar et de Cavani (qui devrait malgré tout être sur le banc ce soir), le PSG a largement de quoi de se qualifier sans même se faire peur tant il a été dominant au match aller. Surtout qu'il manque une bonne dizaine de titulaires (dont Pogba et Martial) côté Manchester United. Bref, après deux ans d'abstinence, le PSG n'a pas le droit de se louper et doit retrouver ce soir les quarts de finale de la Ligue des champions.

>> On se retrouve à partir de 20h pour suivre cette grande soirée de Ligue des champions