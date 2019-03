Adrien Rabiot lors d'une conférence de presse à Clairefontaine, le 23 mars 2018. — AFP

Il n’y a pas qu’avec le PSG que la famille Rabiot a du mal à s’entendre. Alors que le milieu de terrain est actuellement mis à pied par son club, le patron de la FFF Noël Le Graët est revenu ce jeudi sur ses difficultés à communiquer avec le joueur à la suite de son refus d'intégrer la liste des réservistes pour la Coupe du monde, l’été dernier. La faute à sa maman et conseillère, Véronique.

Mis à pied, Adrien Rabiot est « otage du PSG », selon sa mère via @20minutesSport https://t.co/JmNHWRxctX — 20 Minutes Sport (@20minutesSport) March 20, 2019

« J’ai sollicité Adrien Rabiot pour qu’il vienne s’expliquer dans mon bureau, et c’est Madame Rabiot qui a répondu en disant qu’elle voulait venir d’abord elle toute seule au rendez-vous. Je lui ai dit qu’il n’en était pas question, même en rêve, explique Le Graët dans L'Equipe. Il y a eu ensuite un deuxième contact, où elle nous a indiqué, cette fois-ci, qu’elle viendrait avec son fils. Ce n’était pas ce que je souhaitais, donc il n’y a pas eu de rendez-vous. »

Le lien n’est donc pas près d’être renoué entre Adrien Rabiot et l'équipe de France. Même s’il a d’autres problèmes à régler avant de penser à nouveau aux Bleus, le joueur devra vraiment cravacher pour revenir dans les petits papiers de Didier Deschamps. Si jamais c’est envisageable, d’ailleurs, le sélectionneur n’étant pas homme à pardonner facilement après un tel coup. « Avoir cette attitude et cette décision, non ! », avait-il tonné en décembre dernier en conférence de presse. « Je voulais lui dire qu’il était trop jeune pour se fâcher avec l’équipe de France. Mais cela n’a pas pu se faire et c’est dommage », conclut Le Graët.