Kylian Mbappé approché par un supporter du PSG, dimanche soir à Toulouse. — P. Pavani / AFP

Des selfies avant le match, avec les enfants qui attendaient l’arrivée du bus des joueurs. Des selfies après ce terne TFC-PSG (0-1), toujours avec des gosses en pâmoison près de la zone mixte. Et même un selfie pendant le match, en fin de première mi-temps, avec un supporter parisien parvenu on ne sait comment sur la pelouse du Stadium, avant de se faire dégager.

Ce dimanche soir à Toulouse, malgré la présence au coup d’envoi des rappeurs locaux BigFlo et Oli (et en l’absence de Neymar, blessé), il n’y avait qu’une mégastar : Kylian Mbappé. « C’est un extraterrestre, a glissé Alain Casanova, l’entraîneur des Violets, dernières victimes en date du jeune champion du monde de 20 ans. C’est l’un des meilleurs du monde. Avec une demi-occasion, il vous fait gagner un match. »

Kylian Mbappé, superstar au Stadium de Toulouse, ce dimanche. - N. Stival / 20 Minutes

Un alien tendance Superman, plutôt que La Denrée de La Soupe aux choux. Insaisissable, supersonique et super-précis au moment de convertir un bon centre de Kehrer (74e)… « C’est un petit éclair de génie, est bien obligé de constater le défenseur toulousain Christopher Jullien, qui a aussi salué la performance du gardien du PSG Alphonse Areola. C’est un bon joueur, le monde entier le sait. »

Kylian Mbappé, c’est 14 buts en championnat en 2019.

Seul Lionel Messi fait mieux dans les 5 grands championnats. #PSG pic.twitter.com/jCeHK7CQdh — Vince PSG (@VinceMalouh) March 31, 2019

Le « génie » a répondu aux sollicitations de ses fans en quittant le Stadium, mais pas à celle des journalistes. Côté parisien, seuls le capitaine du soir Marquinhos et l’affable Eric Choupo-Moting se sont acquittés de la corvée médiatique, Marco Verratti promettant dans un sourire de s’arrêter « à son prochain but ». Il devrait tarder un peu plus que pour Mbappé, qui a déjà frappé 27 fois en 29 journées de Ligue 1 cette saison…