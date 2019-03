TFC-PSG EN DIRECT. Le VAR refuse un but à Paris... On vibre autant qu'en Coupe de la Ligue... Suivez le live...

Salut les Minutos ! Il fait beau, on a perdu une heure de sommeil mais gagné une de soleil, que demande le peuple, si ce n’est de terminer son dimanche par un live de L1 sur 20 Minutes ? Le Paris Saint-Germain se déplace ce soir sur la pelouse du Stadium pour essayer d’aller gratter trois points supplémentaires dans la course pour le titre - qui s’apparente plus à un contre-la-montre qu’autre chose. Les locaux, eux, ne seraient pas contre un miracle pour rester à distance de la zone de relégation. Deux équipes, deux destins et donc deux ambitions opposées. Ça ne sera probablement pas le match du siècle, mais si on pouvait avoir un minimum de spectacle, ça ne serait pas de refus.

>> Départ du live à 20h45