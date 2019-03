Marco Verratti a marqué avec l'Italie face au Litchenstein (6-0), en qualification à l'Euro 2020, le 26 mars 2019. — CHINE NOUVELLE/SIPA

Profitez-en, ça arrive une fois par an, aux alentours du 30 février. Marco Verratti a tenté une frappe, mardi soir, avec l’Italie, en match de qualification à l'Euro 2020. Et en plus il a marqué. Alors oui, c’était face au Lichtenstein, dans un match où les Italiens se sont baladés (6-0), mais quand même. L’homme-qui-ne-frappait-jamais-au-but-même-quand-il-était-seul-aux-18-mètres n’a cette fois pas hésité, et ça fait plaisir à voir.

Et but de Marco Verratti ! 2-0 pour l'Italie ! #ItaliaLiechtenstein pic.twitter.com/TpamlVMjBb — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) March 26, 2019

On rigole, évidemment, mais le fait de ne jamais tenter sa chance est clairement quelque chose qui colle à la peau du milieu du PSG. Kylian Mbappé s’est d’ailleurs bien marré en voyant ces images rares.

Marco qui tire...et qui marque ? 😳🤩 — Kylian Mbappé (@KMbappe) March 26, 2019

Verratti avait marqué deux fois la saison dernière en Ligue des champions, face au Celtic et à Anderlecht. En sélection, il s’agit seulement de son deuxième but, six ans après le premier. « C’était un beau but, a réagi Petit Hibou au micro de la chaîne L’Équipe après la rencontre. Je suis content mais le plus important était de faire un bon match même si ce n’était pas une équipe très dangereuse. » Et puis il a eu un petit mot pour son partenaire chambreur : « Kylian est comme ça, je l’aime pour ça, c’est un garçon très sympa. »

« Il a marqué un vrai but, c’est la chose qui lui manque pour être le meilleur », a ajouté son ancien coéquipier au PSG, Salvatore Sirigu, titulaire dans les buts italiens. A chaque fois qu’il marque, on se dit que ça va l’inciter à davantage tenter sa chance à l’avenir. Cela n’a jamais trop fonctionné. Et cette fois ?