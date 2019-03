Marco Verratti s'est blessé lors de PSG-Guingamp, le 19 janvier 2019. — CHRISTOPHE SAIDI/SIPA

Sa masterclass d’Old Trafford est encore bien ancrée dans les esprits. C’était donc le bon moment pour Marco Verratti de donner une belle interview pour parler de lui en profondeur. A quelques heures du match retour contre Manchester en 8e de finale retour de C1, l'Italien s'est longuement confié au Parisien, revenant notamment sur la pubalgie qui l’a longtemps handicapé avec le PSG.

Marco Verratti, Juan Bernat, Julian Draxler et Thilo Kehrer ne doivent pas être avertis ce soir sous peine de manquer un éventuel quart de finale aller. #PSG #PSGMUFC pic.twitter.com/sAyeCKnXTO — Vince PSG (@VinceMalouh) March 6, 2019

« J’ai souffert ces deux dernières saisons à cause de ces deux opérations [en 2016 et en 2018]. J’ai souvent joué sous médicaments, je ne me sentais jamais bien. La pubalgie est un problème compliqué et je cherchais à éviter l’opération. Et la saison dernière, je ne pouvais pas forcer sur mes adducteurs. J’arrivais à certains matchs sans entraînement. Mais la deuxième opération m’a changé la vie. Désormais je me sens bien après les matchs, et je peux jouer tous les trois jours sans problème. »

Découvrez la Une du quotidien 20 Minutes du jour.

Votre journal est à consulter par ici : https://t.co/ALMuLjYBaw] pic.twitter.com/trPBGNxjza — 20 Minutes (@20Minutes) March 6, 2019

Petit Hibou en profite aussi pour répondre à ceux qui le soupçonnent de mener une vie peu en raccord avec les exigences du foot de haut niveau : « Ce que je déteste, c’est quand les gens ont des idées arrêtées sur moi​. On peut juger mes actes sur le terrain, sur ce que je peux apporter à l’équipe. Mais pas en dehors. J’entends toujours que je suis blessé à cause de mon hygiène de vie… Quand je me blesse à la cheville [en janvier], ça n’a rien à voir. On dit des choses sur moi, sur d’autres, qui sont vraiment des conneries. »