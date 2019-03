Thomas Tuchel, en conférence de presse — FRANCK FIFE / AFP

Comment ne pas céder face à la tentation de la gestion à domicile quand on a fait le break sur la pelouse de Manchester United en huitièmes de finale aller de Ligue des champions ? Thilo Kehrer a trouvé la réponse en conférence de presse, mardi soir. « Il faut commencer ce match demain à 0-0. Le seul objectif c’est de gagner ce match. » Une idée un peu soufflée par son entraîneur, passé devant la presse juste avant.

« Il est nécessaire d’oublier le premier résultat. Le défi c’est de laisser le premier résultat de côté et se concentrer sur notre performance. Qu’est-ce qu’on a bien fait, qu’est-ce qui a marché ? On peut pas laisser notre mentalité être influencée par le résultat. Un huitième de finale tu joues deux fois 100 % et tu joues deux fois ton meilleur match », a glissé Tuchel​.

Le PSG en mode serein

Hors de question donc de s’enflammer. Quand un confrère commence à parler du PSG parmi les favoris à la victoire finale - culotté quand on connaît le passé récent du club en C1 - l’Allemand calme tout de suite le jeu avec une métaphore… tennistique.

On n’a pas une histoire de gagner une ligue des Champions. On n’a pas encore des demi-finales, des finales, encore et encore. C’est comme au tennis, à Roland-Garros, tu ne peux pas être favori si tu n’es pas déjà allé loin. On ne peut pas parler de finale ou de favoris si tu es à la mi-temps des deux matchs en huitièmes. »

A l’inverse, pas question non plus de dramatiser et de penser à l’éventualité d’une remontada façon 2017. « Honnêtement on n’a pas parlé de la remontada on parle de présent », balaye Kehrer. Pour conjurer le sort, Tuchel attend de son équipe qu’elle fasse preuve de personnalité. « C’est un bon moment pour montrer que nous sommes calmes que nous sommes confiants, qu’on ne joue pas avec peur ni trop de confiance. Si on va en quarts de finale, ça voudra dire qu’on a progressé. » La voix de la sagesse.