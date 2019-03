Cavani s'est entraîné avec le groupe — FRANCK FIFE / AFP

Edinson Cavani n’est pas encore officiellement forfait, pas plus qu’il n’est assuré de jouer mercredi contre Manchester United​ en huitième de finale retour de Ligue des champions. Thomas Tuchel a confirmé en conférence de presse que l’Uruguayen s’était entraîné avec le groupe, mais que lui et le staff ne prendraient une décision qu’à la dernière minute.

« Cavani a fait les deux derniers entraînements. On a décidé que jusqu’avant une heure avant le coup d’envoi on ne prenait pas de décision. C’était ses deux premiers entraînements et on attend la réaction. La décision est prévue pour demain matin après 11h », a déclaré Tuchel.

Buffon, Areola, le milieu… aucune info sur la compo

Pour le reste, le technicien allemand a tenu à ne donner aucune information, tant sur le nom du gardien titulaire (« je sais qui c’est, les gardiens savent mais je ne peux pas vous dire ») que sur le nom de ceux qui évolueront au milieu. Mais un réajustement tactique est envisagé, notamment parce que Manchester United évolue différemment à l’extérieur.

« Normalement Manchester United aime jouer à l’extérieur avec un 4-4-2 diamant et deux attaquants très larges et on doit trouver une solution. On veut clairement contrôler le match et les contre-attaques, très haut et très tôt car les deux attaquants Lukaku et Rashford sont très forts. Je ne peux pas dire qui joue demain au milieu. Avec Marqui, Verratti et Leandro Paredes on a trois très bons joueurs. »