Bonne nouvelle pour Thomas Tuchel avant Manchester United: l'entraîneur du Paris SG a indiqué vendredi qu'il pouvait compter sur Marco Verratti contre Bordeaux samedi, « disponible », après trois semaines d'absence en raison d'une entorse à une cheville.

« Sauf Neymar (blessé au pied, ndlr), tous les joueurs sont disponibles pour demain (samedi). Marco a fait l'entraînement hier (jeudi), Layvin Kurzawa aussi. Pas de problèmes », a déclaré le technicien allemand.

« Ils sont disponibles, mais pas pour 90 minutes. On doit discuter avec le kiné, le docteur, les joueurs. J'espère qu'ils peuvent jouer », a-t-il ajouté.

Le « Petit hibou » italien manque au PSG depuis sa blessure contre Guingamp (9-0) le 19 janvier. Il a retrouvé les terrains lundi, mais n'est pas réapparu mercredi dans le groupe contre Villefranche (N1, 3-0 a.p.) en raison d'une « autre » douleur, selon son coach.

« Si c'est possible, il va commencer demain »

Son retour offre à Tuchel un milieu défensif supplémentaire, un poste où les solutions de rechange sont limitées, au meilleur des moments, avant le 8e de finale aller de Ligue des champions contre Manchester United à Old Trafford mardi.

« J'en connais 10 (titulaires pour mardi). On doit toujours être capables d'être flexibles parce qu'on a un match avant. Tout peut arriver. Mais je sais presque tous les joueurs qui vont jouer mardi. Je sais aussi l'équipe qui va jouer demain (samedi) », a déclaré « TT ».

« Avec Marco, si c'est possible, on doit essayer demain. Si c'est possible, il va commencer demain. Je ne peux pas dire maintenant, on doit attendre avant de décider », a-t-il poursuivi.