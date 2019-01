Marco Verratti s'est blessé lors de PSG-Guingamp, le 19 janvier 2019. — CHRISTOPHE SAIDI/SIPA

Le PSG a atomisé Guingamp, mais a peut-être perdu gros, samedi. Marco Verratti est sorti dès la 20e minute de jeu, touché à la cheville. Et à un peu plus de trois semaines de la rencontre contre Manchester United en Ligue des champions, ce n’est vraiment pas une bonne nouvelle. « Il est sérieusement blessé, c’est le pire qui peut arriver », a pesté l’entraîneur Thomas Tuchel sur Canal +…

«C’est possible qu’il manque quelques semaines. Je lui ai parlé, on doit attendre un peu, il est à l’hôpital et on ne peut pas en dire plus pour le moment », a ensuite déclaré Tuchel en conférence de presse.

Après un choc à la cheville gauche, Verratti est resté au sol avant de sortir en boitant. Il a été remplacé par Julian Draxler. C’est un gros coup dur pour le PSG qui manquait déjà de joueurs dans ce secteur de jeu et cherche d’urgence une recrue lors de ce mercato d’hiver. « Je suis très triste. Ce n’est pas seulement pour le recrutement, car c’était nécessaire déjà avec Marco. Mais une blessure de Marco change tout. Jouer sans Marco c’est complètement différent. Je pense que c’est sérieux. C’est dur », a encore regretté Thomas Tuchel.

Paris évoluait contre Guingamp avec le Brésilien Dani Alves, latéral de formation, au poste de milieu relayeur aux côtés de Verratti. Tuchel n’a cessé de réclamer à ses dirigeants un milieu de terrain défensif au mercato, après avoir passé la majeure partie du début de saison à faire jouer Marquinhos, défenseur de formation, à ce poste, et alors qu’Adrien Rabiot, qui ne veut pas prolonger, a été écarté de l’équipe première en guise de sanction.

Leandro Paredes (Zenit Saint-Pétersbourg), Idrissa Gueye (Everton) ou encore Julian Weigl (Dortmund) sont des profils étudiés par Paris pour un recrutement à ce poste dès cet hiver, selon la presse. Le PSG affronte Manchester United le 12 février en huitième aller de Ligue des champions​, le grand objectif du club et de ses propriétaires qataris.