Le pilote de l’avion qui transportait le footballeur argentin Emiliano Sala et qui s’est abîmé dans la Manche le 21 janvier, provoquant la mort des deux hommes, n’était pas habilité à voler la nuit, a rapporté la BBC ce samedi.

Selon le média britannique, le pilote, David Ibbotson, était daltonien, ce qui l’empêchait de voler la nuit, et sa licence de pilote ne disposait pas de la « qualification au vol de nuit ».

David Ibbotson, the pilot of the plane which crashed into the English Channel with Emiliano Sala on board, was not qualified to fly at night, BBC Wales understands.



➡ https://t.co/x7PHEXKZUx pic.twitter.com/Gn9rVrMroH