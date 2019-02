Fabien Galthié lorsqu'il était entraîneur du RC Toulon, le 3 mars 2018. — ROMAIN LAFABREGUE / AFP

Son nom avait déjà été cité pour intégrer le staff du XV de France lorsque Jacques Brunel avait été nommé sélectionneur, fin décembre 2017, mais Fabien Galthié était alors entraîneur du RC Toulon. Il ne l’est plus aujourd’hui et plusieurs médias, dont Midi Olympique et RMC Sport, assurent ces dernières heures que la réflexion est à nouveau à l’ordre du jour.

Il s’agirait pour Galthié de venir en renfort après le Tournoi des VI Nations, pour épauler Jean-Baptiste Élissalde et répondre à la demande des joueurs, qui ont fait part après le naufrage en Angleterre de leur volonté d’être mieux entourés et préparés. L’ancien entraîneur de Toulon, Montpellier et du Stade Français est un proche de Brunel, qu’il a connu lorsque ce dernier était l’adjoint de Laporte chez les Bleus (2001-2007).

Le président de la FFR, justement, a donné son avis sur le sujet, vendredi soir. « Pour l’instant, il n’en est pas question. Mais, si Jacques m’en fait la demande, je ne suis pas contre. C’est Jacques qui décide », a-t-il dit sur la chaîne L'Equipe. Alors que les Bleus s’enfoncent match après match, le temps presse pour prendre des décisions, à huit mois de la Coupe du monde.