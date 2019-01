Mario Balotelli n'a plus joué depuis deux mois. — L. Urman / SIPA

Il va désormais falloir faire sans Mario Balotelli. Et sans ses statistiques clinquantes. Le numéro 9 niçois et ses 43 buts lors de ses deux premières saisons sont partis chez le voisin phocéen. Malgré six derniers mois hors de forme et sans scorer, l’attaquant italien a inscrit sa trace au Gym. L’ OGC Nice va devoir apprendre à vivre sans lui.

« Il laisse à la fois de très bons souvenirs mais aussi des regrets. L’histoire s’est très mal terminée, décode Mathieu Faure, auteur du livre Mario Balotelli Ange ou Démon. Cela fait six mois que ça ne va plus et les gens sont soulagés de le voir partir. » Un sentiment paradoxal car Mario Balotelli, c’est aussi l’homme qui a permis de valider une 3e place en Ligue 1 et de participer à deux reprises à la Ligue Europa. « Il a été le meilleur buteur du club. L’OGC Nice a pris goût au haut du tableau alors que c’était sans doute exceptionnel, poursuit-il. Il est arrivé et tout est allé dans le bon sens. Mais c’était déjà anormal qu’il reste trois ans à Nice. »

« Trouver des adaptations »

L’année 2019 rime donc avec retour à la réalité pour le Gym. Le club devra sans doute faire face à une baisse de réussite sportive… à l’image de ce début de saison. « Cependant, le Gym aura 500.000 euros par mois de budget qu’il pourra distribuer ailleurs : avec cette enveloppe, il peut recruter un attaquant, envisage Mathieu Faure. Ils peuvent recruter un joueur qui ne sera pas forcément du même acabit mais qui marquera plus de buts. Ce n’est pas difficile vu que Mario n’en marquait plus. »

De nouvelles perspectives s’ouvrent alors à Nice, pour redémarrer la phase retour sur le bon pied. En attendant le recrutement au mercato hivernal, c’est un nouveau schéma offensif qui se profile. « Il faudra trouver des adaptations, pointe Jean Serafin, ancien entraîneur du Gym. Allan Saint-Maximin en pointe, Ignatius Ganago et Pierre Lees-Melou en appui. Mais ils ne peuvent pas finir la saison avec si peu d’attaquants comme aujourd’hui. » Un nouveau chantier s’ouvre alors au club. Et un équilibre reste à retrouver dès ce samedi. A l’Allianz Riviera, l’OGC Nice affrontera Nîmes à 20 heures lors de la 22e journée de Ligue 1.