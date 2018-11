Hauts-de-France: Tous les matchs de samedi sont reportés chez les jeunes pour cause de gilets jaunes

Un ballon de football. (Illustration) — Frederic Scheiber/20 Minutes

Mieux vaut prévenir que prendre des risques. En raison des manifestations de gilets jaunes annoncés un peu partout samedi dans la région, la Ligue des Hauts de France de football a préféré prendre les devants. Tous les matchs de jeunes prévus le 17 novembre dans la région ont été reportés.

Même si on ignore encore le degré de la mobilisation de samedi et ses répercussions sur la circulation, les dirigeants nordistes n’ont pas voulu prendre de risques.

« On a jugé plus sage de reporter les matchs »

« Est-ce que vous avez envie d’envoyer des gamins sur les routes sans savoir s’ils vont arriver à destination ? Non. Il est possible qu’il ne se passe absolument rien mais on n’a pas eu envie de prendre des risques. En plus, nous ne sommes pas en retard au niveau du calendrier. On a donc jugé plus sage de reporter les matchs », explique Bernard Colmant, secrétaire général de la Ligue des Hauts-de-France.

Une décision rare hors intempéries

Hors intempéries, c’est la première fois que la Ligue prend ce genre de décisions. Un choix dicté par l’actualité qui fait donc des jeunes footballeurs nordistes les premières victimes collatérales du mouvement des gilets jaunes.