OL: «Quand c’est à Lyon, c’est un problème»... Pour Genesio, on n'embête pas autant Guardiola quand il change de système

4-4-2 losange, 4-3-3, 4-2-3-1, 3-5-2... Le grand jeu du moment à Lyon, c’est de deviner dans quel système va évoluer l’équipe de Bruno Genesio au prochain match. « Oh, sûrement un nouveau », a ironiquement répondu ce vendredi le coach rhodanien, bien au courant qu’il s’agit d’un sujet de discussion récurrent.

En fait, la conférence de presse avant le déplacement à Guingamp, samedi, a pas mal tourné autour de la question. Et Genesio a tenu à défendre ses prises de décisions. « Quand vous êtes entraîneur, il y a deux solutions. Soit vous arrivez et vous dites "mon système c’est celui-là", et si les joueurs n’entrent pas dedans, c’est leur problème ils ne jouent pas. Soit vous avez une autre approche, et je pense que c’est la meilleure, qui est de dire "quel est le système le plus approprié en fonction des joueurs que j’ai à ma disposition". »

Voilà pour les bases. Ensuite, l’entraîneur lyonnais s’est voulu offensif. « Il y a des entraîneurs qui changent plus de systèmes que moi, et ce sont de grands entraîneurs, jugés comme de grands entraîneurs. Alors pourquoi quand c’est à Lyon avec moi, c’est un problème de pas savoir où on va », a-t-il interrogé. Et puis encore : « Expliquez-moi pourquoi quand c’est un entraîneur réputé qui change de système pratiquement tous les week-ends, c’est une maîtrise tactique extraordinaire, et que quand c’est en France, c’est qu’on ne maîtrise pas, qu’on est dans le flou, qu’on doute. Expliquez-moi. »

Genesio fait référence ici à Pep Guardiola, bien sûr. « J’ai lu quelque part qu’il avait utilisé 20 systèmes différents. Et pour moi, c’est le meilleur. Y’a pas de flou là ». Boum. Le French Pep était en forme aujourd’hui.