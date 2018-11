OL-Hoffenheim: «Il faut bien s’adapter à vos joueurs»… Bruno Genesio justifie le flou autour de ses systèmes de jeu

Bruno Genesio, ce mardi lors de la conférence de presse à la veille du match de Ligue des champions OL-Hoffenheim. — JEFF PACHOUD / AFP

Bruno Genesio et Nabil Fekir ont participé ce mardi à la conférence de presse de l’OL, avant d’affronter Hoffenheim mercredi (21 heures).

Présenté « comme un 16e de finale de Ligue des champions », cette rencontre est entourée d’un flou concernant le jeu lyonnais, et notamment son système tactique.

Bruno Genesio est à ce propos revenu sur les trois dispositifs essayés en cours de match, samedi lors de l’inquiétant nul (1-1) devant Bordeaux en L1.

Bruno Genesio s’est montré plus taquin voire « trollesque » (oui, oui on ose !) que jamais, ce mardi en conférence de presse, lorsqu’une question lui a été posée sur la gestion du groupe et du travail à l’entraînement après l’inquiétant nul contre Bordeaux (1-1). « Comme pour une fois, rien n’est apparu dans la presse, je ne vais pas vous dire ce qu’il y a eu, a glissé l’entraîneur lyonnais. On a beaucoup parlé mais ce qui s’est dit restera entre nous. Concernant les entraînements, on a fait moins de tennis-ballon, c’est ça que tu veux dire ? »

Une référence aux fréquents chambrages sur les réseaux sociaux visant celui qui y est surnommé « Pep » par de nombreux supporters de l’OL depuis ses débuts comme coach principal du club, en janvier 2016.

Manchester City-OL: Avant le «Pepico» contre Guardiola, on se demande si Bruno Genesio mérite d'être trollé pour ses tactiques https://t.co/4QZtnsR2JB pic.twitter.com/7BgHr2wT5W — 20 Minutes (@20Minutes) September 19, 2018

« On préférerait avoir un ou deux systèmes »

A la veille d’un match de Ligue des champions contre Hoffenheim, mercredi (21 heures), qu’il présente « comme un 16e de finale », cet adepte du 4-3-3 du Barça époque Guardiola, a défendu ses récents tâtonnements tactiques, avec trois systèmes de jeu (4-4-2, 4-2-3-1 et 4-3-3) tentés sans réussite face aux Girondins.

Chaque entraîneur a un système de jeu préférentiel. Après, il correspond parfois aux joueurs que vous avez, et d’autres fois non. Lorsqu’il ne correspond pas, il faut bien s’adapter et trouver le système qui correspond le mieux aux qualités de vos joueurs afin de les mettre dans les meilleures dispositions possible. Les changements sont liés à des absences ou des retours de joueurs. On préférerait avoir un ou deux systèmes pour favoriser les repères et les automatismes… »

« Il y a quelque chose de beau à faire demain »

Des automatismes dont l’OL (4e en L1) manque clairement en Ligue 1. « Ces derniers temps, on a du mal à produire notre jeu. Les derniers matchs ont été assez médiocres mais on est confiant pour cette rencontre qu’il faut absolument gagner », confie Nabil Fekir, tout en confirmant que « le coach essaie de s’adapter aux joueurs disponibles ». Sur quoi s’appuie d’ailleurs le capitaine lyonnais pour s’estimer « confiant » avant le rendez-vous d’Hoffenheim, au vu des nombreuses prestations poussives, y compris au match aller (3-3) ?

#OLHOF @NabilFekir en conférence de presse 🎙: "On a la chance de jouer ce premier match retour à la maison. On a envie de faire un gros match et de faire plaisir à nos supporters. On est prêts. On a une belle équipe en face de nous qui se porte vite vers l'avant." pic.twitter.com/nNvJEZGytm — Olympique Lyonnais (@OL) November 6, 2018

« Déjà parce que c’est la Ligue des champions et peut-être qu’on ne l’aborde pas de la même manière que le championnat, même si on devrait, reconnaît ''Nabilon''. C’est dans ces moments-là qu’il faut faire prendre conscience au groupe qu’on a quelque chose de beau à faire demain. » Comme pour l’exploit en septembre à Manchester City (1-2), le timing serait parfaitement choisi.