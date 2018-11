«Si vous prenez feu, faites comme Neymar»... Le conseil taquin des pompiers de Dublin pour Halloween

« Arrêtez-vous, allongez-vous et roulez. Si vous vous trouvez dans une position où votre costume ou vos vêtements prennent feu, faites comme Neymar. » Ce trolling magistral a été tweeté mardi par la police à l’approche d'Halloween​ et largement relayé dans la soirée de mercredi. On frôle le génie. D’autant que le gif qui accompagne le message est savoureux.

STOP, DROP & ROLL. If you find yourself in a position where your costume, or clothes, catch fire do the #Neymar. Running will only fan the flames and help the fire spread. STOPPING, DROPPING & ROLLING will smother the flames. pic.twitter.com/SjgdPOT3Pe