Profitons de ces deux géants: Neymar parle de «son idole» Messi et du «monstre» Cristiano Ronaldo

Neymar en a de la chance… Il a le droit de jouer tous les jours au football avec Kylian Mbappé, et avant ça il le faisait avec Lionel Messi. De temps en temps, il peut même croiser Cristiano Ronaldo sur un terrain, mais jamais dans son équipe. Interrogé par The player’s tribune​ sur les deux stars planétaires et éternels rivaux, le Brésilien du PSG n’a pas cherché à nourrir les antagonismes. Il s’est contenté de dire toute son admiration pour eux. Et ça, c’est beau.

« J’ai joué avec Messi, qui est, pour moi, l’un des plus grands footballeurs de tous les temps, et c’est mon idole au football. Avec Messi, j’ai appris tous les jours, que ce soit pendant l’entraînement ou en jouant à ses côtés. Et ça m’a rendu plus fort sur le terrain car je continuais à apprendre de lui. Comme Cristiano Ronaldo, c’est un monstre. L’affronter est un plaisir et un honneur, mais nous devons être mieux préparés [que d’habitude]. C’est l’un des plus grands du football, donc tu deviens plus intelligent, tu es alerte et en même temps tu apprends plus. »