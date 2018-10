Barça-Real Madrid: «Je pense que je respirerai toujours à la fin du match», Lopetegui ironique avant le clasico

Cerné par les rumeurs d'un renvoi du Real Madrid, l'entraîneur Julen Lopetegui a répondu samedi par une ironie grinçante, assurant qu'il espérait «continuer à respirer» après le clasico face au FC Barcelone dimanche et rejetant l'idée qu'il joue sa vie sur cette rencontre. «S'il y aura encore de la vie ? J'espère continuer à respirer, oui. Je ne pense pas mourir», a asséné Lopetegui, se montrant très offensif en conférence de presse à la veille de ce choc de la 10e journée de Liga.

Lopetegui: “Tras el Clásico espero seguir respirando, no creo que me vaya a morir” https://t.co/5khCtgeptW o pic.twitter.com/vWabBykkaX — Gerardo Bustillo (@GBustilloHN) October 27, 2018

«Vous voyez, tout le monde a une réserve de 100% d'énergie et les 100% de mon énergie sont concentrés sur le fait d'aider mon équipe à réaliser un grand match demain (dimanche), comme pour n'importe quel match. Voilà le travail d'un entraîneur, et en ce moment plus que jamais», a-t-il ajouté. Fragilisé par une série noire de cinq matches sans victoire, Lopetegui n'a pas chassé les doutes qui l'entourent mardi lors d'un succès poussif contre Plzen (2-1) en Ligue des champions et il semble jouer gros dimanche lors du clasico au Camp Nou.

Julen Lopetegui, en rueda de prensa, sobre su primer Clásico al frente de Real Madrid. #HalaMadrid



pic.twitter.com/INp81BWKEF — Real Madrid (@realmadridnote) October 27, 2018

Relancé par un journaliste pour savoir s'il se sentait menacé dimanche, Lopetegui a de nouveau botté en touche: «J'ai 100% d'énergie et je ne compte même pas en gâcher 0,01% à répondre à cette question», a-t-il martelé, avant de rabrouer un autre journaliste qui lui demandait de répondre «sans clichés». «Je me concentre sur ce que je peux faire au quotidien pour que mon équipe s'améliore et gagne le match. Je ne peux pas m'intéresser à ce que vous (les journalistes) racontez parce que cela ne nous aide pas à gagner le match», a-t-il conclu.

J.L. avec AFP