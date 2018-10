Real Madrid: Lopetegui serait viré quoi qu'il se passe contre Plzen (avec un chèque de 18 millions d'euros?)

Julen Lopetegui à la veille de son possible dernier match à la tête du Real Madrid, face à Plzen en Ligue des champions, le 22 octobre 2018. — Manu Fernandez/AP/SIPA

Le sort de Julen Lopetegui est-il déjà scellé ? Alors que les médias espagnols lui donnaient au moins jusqu’au clasico face à Barcelone dimanche prochain, L'Equipe assure que l’entraîneur du Real Madrid ne sera plus en fonction dès mercredi. Il dirigerait donc une dernière fois son équipe mardi soir face à Plzen en Ligue des champions, avant de laisser sa place. Sûrement au coach de la réserve, Santiago Solari.

Liga: «Ce Real est une ruine», la presse espagnole tire à boulets rouges sur Lopetegui https://t.co/K1mhPgELD3 pic.twitter.com/08aLMRMZnA — 20 Minutes (@20Minutes) October 21, 2018

« Je ne peux rien confirmer au-delà du moment actuel, a réagi l’intéressé lundi, en conférence de presse. La seule chose que j’ai faite [depuis dimanche], c’est analyser notre adversaire et mon équipe pour préparer ce match en toute normalité et avec ambition. Je ne regarde pas au-delà. Ne me parlez pas de suppositions. »

Selon le journal Sport, le (très probable) licenciement de Lopetegui va coûter au Real la rondelette somme de 18 millions d’euros. Le président Florentino Perez n’était en effet pas en position de force au moment de le faire signer cet été. Il avait essuyé de nombreux refus, déjà, et il fallait faire vite avant les débuts en Coupe du monde de l’Espagne, dont Lopetegui était le sélectionneur. Il lui a donc accordé un salaire de 6 millions d’euros nets par saison, jusqu’en 2021. Les deux parties peuvent toutefois trouver un accord pour revoir cette somme à la baisse, si elles en arrivent là.