Tour de France 2019: A Toulouse, le quartier de Bagatelle va (enfin) avoir droit à la Grande Boucle

L'édition 2019 du Tour de France passera par des quartiers populaires toulousains. Illustration. — R. Meigneux / Sipa

Plusieurs quartiers populaires de Toulouse seront mis à l’honneur lors de la douzième étape du Tour de France 2019.

L’association Média-Pitchounes espère que l’initiative sera reproduite dans d’autres villes les années suivantes.

Les jeunes Toulousains de Média-Pitchounes suivent chaque Tour de France depuis 2010, via un magazine et une émission quotidienne diffusée sur Internet. En 2019, c’est la plus grande course cycliste du monde qui viendra à eux. Les gamins de l’association née dans le quartier populaire de Bagatelle ont enfin vu le projet « Le Tour au pied des Tours » aboutir. Ou presque.

Le 18 juillet prochain, au lendemain d’une arrivée en centre-ville, dans le quartier de Compans-Caffarelli, la douzième étape partira du Stadium, à quelques centaines de mètres de Bagatelle, pour rallier Bagnères-de-Bigorre, 202 km plus loin.

« Nous sommes contents, souligne Laurent Girard, le fondateur-coordinateur de Média-Pitchounes. S’il y a un départ à Toulouse, c’est grâce au "Tour au pied des Tours". La mairie a postulé, et la société ASO [organisatrice de l’épreuve] l’offre, entre guillemets, à notre association. »

#Fier de voir #Toulouse figurer sur la carte du #TDF2019, à l’issue de cette présentation de @ChPrudhomme partagée avec les @MPitchounes et @LArribage. Un grand moment festif et convivial s’annonce en juillet 2019 pic.twitter.com/3BTXMpcFsi — Jean-Luc Moudenc (@jlmoudenc) October 25, 2018

Bien sûr, l’idéal, défendu depuis la genèse du projet voici sept ans, aurait été que le peloton s’élance du cœur d’un quartier populaire. Du jamais vu depuis la création de la vénérable course, en 1903. « Mais on s’est fait une raison, indique Laurent Girard. Un gars d’ASO est venu trois fois à Bagatelle. Il n’y a pas assez de place pour accueillir tous les véhicules et l’affluence que l’événement génère. »

Hayet, 16 ans, acquiesce. Elle est l’une des quatre ados de l’association à avoir fait le déplacement avec le coordinateur à Paris ce jeudi, pour la présentation du tracé.

Le but premier, c’était le départ à Bagatelle, mais nous restons satisfaits. Pour avoir couvert quatre fois le Tour de France, je sais que c’est une grande machine, qui prend beaucoup de place. Et je suis contente que ma famille, mes amis et mes voisins puissent voir les cyclistes et la caravane passer devant chez eux, parfois même depuis leurs fenêtres. C’était l’un des objectifs. »

« C’est la première fois que j’entends parler du Grand Mirail dans une présentation du Tour, s’amuse Laurent Girard. Normalement, le peloton doit quitter le Stadium par Empalot, Bagatelle, puis La Reynerie et Bellefontaine. »

Un long travail de lobbying auprès des maires et des présidents de la République

Le lobbying mené depuis des années auprès des maires successifs de Toulouse, Pierre Cohen (PS) et Jean-Luc Moudenc (LR), mais aussi des présidents François Hollande et Emmanuel Macron, a donc payé. Même si la décision finale est revenue à ASO et à son président.

Toulouse ville étape pour le Tour de France 2019 ! #Toulouse #Bagatelle pic.twitter.com/q0o2DEiohb — Média Pitchounes (@MPitchounes) October 25, 2018

« L’an dernier, Christian Prudhomme nous avait dit : "je vais vous faire un beau cadeau pour les dix ans [Médias-Pitchounes suit le cyclisme depuis le Tour méditerranéen en 2009]", dévoile le fondateur. Tout va bien se passer, on va montrer qu’il fait bon vivre dans les quartiers. Il y a 10 % de négatif pour 90 % de positif, mais on ne montre que les 10 %. »

Et maintenant ? Et bien, on continue, répondent les membres de l’association. « Si le départ n’est pas possible depuis Bagatelle, il l’est peut-être dans des quartiers d’autres villes », observe Hayet, l’une des 152 jeunes à avoir couvert la Grande Boucle grâce à Média-Pitchounes, qui se destine à une carrière de journaliste.

Un vainqueur issu d’un quartier populaire « d’ici dix ou vingt ans » ?

« Pourquoi ne pas mettre à l’honneur un quartier lors de chaque édition, poursuit Laurent Girard. Les quartiers populaires font partie des villes, il ne faut pas les exclure. » Cela permettrait aussi au cyclisme de s’implanter dans des zones où il reste un sport marginal. Plus pour très longtemps, selon le fondateur de l’association de Bagatelle : « Dans dix ou vingt ans, c’est un gars de quartier qui gagnera le Tour de France. »