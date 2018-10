Le transfert de l'attaquant du FC Nantes Limbombe visé par la justice belge

Anthony Limbombe (à droite). — SEBASTIEN SALOM GOMIS / AFP

Dans l’affaire qui secoue le football belge (soupçons de fraudes financières, blanchiment d’argent et matchs truqués) depuis plusieurs semaines, la justice belge a mis le nez dans le dossier du transfert de l’attaquant Anthony Limbombe, arrivé cet été à Nantes. Pourquoi ? Le journal belge Le Soir le révèle ce jeudi matin.

Mercredi, Fabien Camus, l’ancien milieu de terrain d’Evian, Troyes, Charleroi, Genk et Malines, a été arrêté et incarcéré car il est soupçonné d’être impliqué dans les transactions financières suspectes et frauduleuses de… Mogi Bayat, pour lequel il aurait servi de « porte valise » [intermédiaire] à plusieurs reprises. Selon Le Soir, au cœur de ce dossier, il y a le transfert d’Anthony Limbombe du FC Bruges au FC Nantes, une opération qui a coûté 10 millions d’euros au FCN. En attendant, le club du président Kita n’est absolument pas mis en cause car l’affaire porte sur les intermédiaires utilisés par Mogi Bayat.

Pour rappel, Mogi Bayat - qui est lui aussi au milieu de cette affaire - est un proche du président du FC Nantes, Waldemar Kita. Il a déjà fait venir plusieurs joueurs au FCN (Gillet, Kayembe, El Ghanassy, Coulibaly, Mbodji, Limbombe).