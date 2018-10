FC Nantes-TFC: Toulouse doit «se faire tout petit» après sa gifle (4-0) à la Beaujoire

Gradel et Toulouse ont explosé (4-0) à Nantes. — SEBASTIEN SALOM GOMIS / AFP

Toulouse a été concassé (4-0) à la Beaujoire, samedi soir, par les Canaris.

Le FCN était supérieur, mais les Toulousains sont apparus bien apathiques sur la pelouse nantaise.

Même pas déçu, tellement Nantes était plus fort ? Quand on écoute Alain Casanova après la déroute (4-0) de sa formation samedi, à la Beaujoire, c’est quasiment ce qu’on comprend. « Aujourd’hui, je n’en veux même pas à mes joueurs. On est tous fautifs. Nous les premiers, et eux aussi. Mais, on est tout simplement tombés sur une équipe de Nantes plus forte que nous, il faut le reconnaître. Leur victoire est logique et méritée. Maintenant, nous, il va falloir se mettre au travail lundi, on va se faire tout petits et essayer de se faire pardonner. »

L’entraîneur toulousain a même dépeint un portrait élogieux de son bourreau du soir : « Cette équipe [de Nantes] a du potentiel, elle a montré beaucoup de choses très intéressantes, elle a du mental, elle a de la personnalité. Ce soir on est tombés sur une équipe très déterminée, très motivée, qui a aussi profité de certaines de nos erreurs. » Ah, enfin, un peu de sens critique. Certes, Nantes a été largement supérieur à Toulouse samedi soir, mais l’apathie des hommes des Violets les a bien aidés.

Le tournant pour Jean à la 58e ?

« Ils nous ont mangés dans l’engagement, a d’emblée avoué Corentin Jean. On n’a pas joué ce match on a fait un non-match. Cette défaite est méritée. » A la 58e, par miracle, le petit attaquant aurait même pu ramener, avec plus d’adresse dans son face-à-face avec le portier nantais Tatarusanu, sa formation à 2-1. « Je dois mieux faire, je suis en bout de course et je manque de lucidité. Cela aurait changé un peu le match… » Au lieu de cela, Nantes a fini par mettre la tête sous l’eau, en deuxième période, à des Toulousains qui n’arrivaient déjà plus à respirer à la pause (2-0).

Toulouse (9e) reste sur 6 matchs sans victoire. Mais, où se situe cette équipe finalement ? « Les gens se sont enthousiasmés devant notre début de saison, devant notre jeu, analyse Casanova. Il y a beaucoup de nouveautés, de choses à mettre en place. Autant il ne fallait pas s’enthousiasmer en début de saison, autant là, il faut rester assez réaliste et ne pas nous condamner après cette défaite. On avait déjà pris 4-0 en ouverture du championnat [à Marseille, lors de la 1re journée], souvenez-vous… » Et derrière Toulouse avait d’ailleurs enchaîné trois victoires d’affilée. L’histoire va-t-elle bégayer ?