FC Nantes: Des milliers de stickers « Non au Yellopark » collés à la Beaujoire, le club demande l'ouverture d'une enquête

Le stade de la Beaujoire. — D.P. / 20 minutes

Drôle de surprise pour les responsables du FC Nantes ce samedi matin. Des milliers de stickers « Non au Yellopark » ont été découverts « sur la façade, les guichets et les murs du stade », a précisé le club dans un communiqué. « Les mêmes autocollants ont déjà été collés le week-end dernier », déplore toujours le FCN.

Nouvelles dégradations au Stade de la Beaujoire.



📋 https://t.co/XoPgk0SakL pic.twitter.com/tlMfClIhz3 — FC Nantes (@FCNantes) October 20, 2018

Le club nantais « regrette ces actes » et a déposé plainte. Il demande également qu’une enquête soit ouverte.

Beaucoup d’oppositions au projet

Pour rappel, le projet YelloPark – visant à construire un nouveau stade de football (40.000 places), mais aussi des logements, des commerces, des bureaux ou des espaces verts – est porté par le président du FC Nantes, Waldemar Kita, et le patron du groupe Réalités, Yoann Joubert. Certains riverains et supporters s’opposent clairement à ce projet qui a été annoncé il y a un peu plus d’un an.