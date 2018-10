FC Nantes-TFC: «Ce n'est pas une transformation mais la naissance d'une équipe», selon Halilhodzic

La joie de Sala, auteur d'un triplé contre Toulouse. — SEBASTIEN SALOM GOMIS / AFP

Le FC Nantes a concassé (4-0) Toulouse samedi soir à la Beaujoire.

Un deuxième succès cette saison qui laisse toutefois les Canaris dans la zone rouge (18e).

Ils ont souffert, mais pas pour rien. Les Canaris ont étrillé (4-0) Toulouse, samedi soir, à la Beaujoire, au terme d’un match maîtrisé et d’excellente facture. « On avait pris une gifle à Bordeaux, dans l’agressivité, les Bordelais nous avaient mangés, explique le milieu de terrain Valentin Rongier, très bon. Il fallait une réaction ce soir, c’est une très belle réaction. »

Le FC Nantes est encore en convalescence, mais au regard de ce que cette formation a été capable d’infliger à Toulouse, on se dit que l’horizon pourrait se dégager très vite au classement pour le FCN, encore 18e. Alors, oui, le TFC (9e) n’a plus gagné depuis 6 rencontres et le peu d’impact et d’envie des hommes de Casanova a bien aidé les Canaris.

Dans un 4-3-3 classique, Nantes a surclassé son adversaire avec un Girotto intéressant dans le rôle de chien de garde du milieu, un Rongier en jambes dans celui de milieu relayeur, un Boschilia (1 but) à la technique soyeuse et un Sala qui n’est jamais aussi fort que quand il redevient Sala, le combattant et le buteur (3 buts). Quand les joueurs évoluent dans leur registre naturel, ça donne plus de cohérence.

Souffrance pendant 15 jours

« Je suis fier de ce que les joueurs ont fait, analyse Vahid Halilhodzic. Ce n’est pas une transformation après la rencontre à Bordeaux, mais c’est la naissance d’une équipe. Pendant les deux semaines de trêve, on a travaillé sur le terrain et en dehors. » Et visiblement, les Canaris ne se sont pas tourné les pouces… pour notamment combler un retard sur le plan physique. Lisez un peu…

Kwateng : « Le coach nous a fait beaucoup travailler pendant cette trêve. On était fatigués à chaque séance. Et ce soir, on était prêts physiquement… » Rongier : « On a bossé différemment avec le nouveau coach. Avec l’ancien [Cardoso], à part lors des stages à Annecy et aux Sables d’Olonne, on n’avait pas fait de séances physiques… Avec le travail fait pendant la trêve qui était très éprouvant, je peux vous assurer qu’on en a bavé. Quand tu vois que ça paie, c’est encourageant ! »

Le FC Nantes n’a gagné qu’une bataille samedi soir contre Toulouse. Mais, le coach Vahid pense que son « équipe a montré son vrai visage ». Celui d’un FCN pétri de joueurs au fort potentiel qu’il faut arriver à faire jouer ensemble. Halilhodzic a réussi cette gageure samedi soir, mais le chemin est encore long. « On n’a rien fait, on est encore en Ligue 2, Monsieur ! », a répondu Halilhodzic à un confrère évoquant un avenir beaucoup plus radieux pour le FCN.