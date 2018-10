PSG-Naples: «Le Qatar SG», «la Ligue 1 est faible»... De Laurentiis égal à lui-même avant le choc

FOOTBALL Les piques et sorties médiatiques hasardeuses du président napolitain sont un grand classique en Italie...

Aurelio de Laurentiis, le président de Naples, lors d'un match face au Torino, le 23 septembre 2018. — Alessandro Di Marco/AP/SIPA

Aurelio De Laurentiis et la finesse, ça n’est pas trop ça. Les sorties médiatiques hasardeuses du président de Naples sont un grand classique en Italie. Interviewé par le Parisien et RMC Sport avant la rencontre de son équipe face au PSG en Ligue des champions, mercredi soir, il a été fidèle à sa légende, distribuant les piques et les bonnes phrases. Petit florilège.

>> Sur les finances du PSG : « Paris a une capacité très forte, grâce au fait qu’il n’a pas de problème économique. Si son bilan est dans le rouge, comme un prestidigitateur, il fait comme ça [il retourne une feuille], et le bilan devient blanc ! (…) Le Paris Saint-Germain pourrait s’appeler Paris Qatar ».

>> Sur un retour de Cavani (avec le QSG en bonus) : « Nous, on l’attend à bras ouverts, mais le problème c’est lui. Il sait très bien que nous ne sommes pas des Qataris, nous n’avons pas les mêmes moyens, a lâché le dirigeant. Dire le Paris Saint-Germain, c’est d’ailleurs un peu faux, c’est le Qatar Saint-Germain ».

>> Sur Mbappé : « Je vais vous dire quelque chose que vous n’aimerez pas entendre. Le championnat français est faible. Ce n’est pas facile de juger les résultats d’un joueur et d’un club. Si Naples jouait en France, il gagnerait peut-être aussi le championnat ».