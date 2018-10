PSG-Naples : «Mbappé a joué à gauche ? Il a changé sans me demander», Tuchel nous a bien fait marrer en conf

Thomas Tuchel — FRANCK FIFE / AFP

Au Parc des Princes,

Pour ce que les conférences de presse d’avant match apportent d’intérêt au grand métier qu’est le journalisme, inutile de se cailler le lait à pondre un papier de grande envergure sur le prêche de Tuchel avant le match contre Naples. On vous résume les trois fois où la foule des suiveurs a rigolé, ce qui est un bon score, surtout quand on parle dans une langue étrangère, et on fait comme si Bernat n’était jamais venu, puisqu’il n’a absolument RIEN dit d’intéressant. On ne lui a rien demandé non plus, conscients de la vacuité de l’exercice. Les trois moments de grâce de la conf de TT, donc

>> Mbappé à gauche comme face à Amiens ? « Il ne m’avait pas demandé »

Question savante d’une consoeur qui avait remarqué comme nous que Kylian Mbappé avait souvent évolué à gauche le week-end dernier contre Amiens, la position de son explosion au plus haut niveau à Monaco, et une porte ouverture sur le futur puisque Neymar profite de sa nouvelle liberté de numéro 10 pour se balader de partout. Est-ce que l’expérience peut se reproduire cette saison ?

Quand @AmbreGodillon pose la question sur un possible positionnement de Mbappé sur le côté gauche, la réponse de Tuchel 😂😂 pic.twitter.com/IjakK1fB1z — Paris70 🇵🇹 (@PARIS70PSG) October 23, 2018

Réponse laser de Tuchel en souriant : « C’est vrai qu’il a changé avec Angel contre Amiens, mais sans me demander. C’est un problème, je lui ai dit après le match d’ailleurs (rires). Honnêtement, il peut jouer dans cette position parce qu'il est très dangereux quand il conduit le ballon sur le pied droit. Kylian et Neymar ont une connexion proche, c’est le plus important. »

>> Naples meilleur que Paris face à Liverpool ? « Nous, on a été meilleurs contre Belgrade »

Question gueularde d’un confrère Napolitain qui voulait visiblement crier quelque chose au voisin depuis sa fenêtre. En substance, vous êtes les grands favoris du match et pourtant Naples a mieux joué que vous contre Liverpool, comment allez-vous faire pour gagner ?

Tuchel : « Les joueurs de Naples jouent depuis plusieurs années ensemble, ont des automatismes et ce sera un grand défi pour nous. Il faudra attaquer et défendre ensemble car ils ont beaucoup de qualités pour le faire aussi » #PSGNAP pic.twitter.com/5I4YYupHYe — ⭐️⭐️Yahoo Sport France (@YahooSportFR) October 23, 2018

Tuchel du tac au tac : « Naples a mieux joué contre Liverpool, mais nous avons mieux joué contre l’Etoile rouge ». Sous-entendu, pas la peine de se foutre de notre gueule quand votre équipe n’a pas été fichue de battre les peintres serbes. Et l’entraîneur allemand d’enchaîner sous les fous rires de nos confrères italiens après qu’il leur a révélé que selon, lui « Paris n’était pas favori du tout de ce match » contre une équipe « très compliquée à jouer »

>> Confiance en Kimpembé ? On peut l’appeler à 3h du mat’pour s’entraîner, il arrivera 5 mn après »

Question tout à fait brillante de nous-même, puisqu’on prépare un sujet sur le gonze. Presnel est un peu dans le dur dernièrement, mais Thiago Silva n’étant pas là mercredi, il faudra faire avec lui, ce qui n’inquiète pas du tout TT, qui nous lâche sa dernière punchline du jour.

Thomas Tuchel est pessimiste quant à la disponibilité de Thiago Silva pour PSG - Naples. Le capitaine parisien effectuera cependant un dernier test ce mercredi matin. #lequipeFOOT #EDE pic.twitter.com/Wd6DXcAfbR — La chaine L'Équipe (@lachainelequipe) October 23, 2018