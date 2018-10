VIDEO. La Réunion: La machine à gagner François D'Haene triomphe à nouveau (avec Benoît Girondel) sur la Diagonale des Fous

Tout comme sur l'UTMB, François D'Haene collectionne les sacres sur l'île de la Réunion. — Philipp Reiter/Salomon

Et de quatre ! Pour sa cinquième participation à la Diagonale des Fous-Grand Raid sur l’île de la Réunion, François D'Haene a pleinement assumé son statut de favori. Après 2013, 2014 et 2016, l’ultra-trailer du Beaujolais vient en effet de remporter ce vendredi son quatrième sacre sur la prestigieuse épreuve de 165 km et 9.576 m de dénivelé positif.

Grand Raid Réunion 2018 : victoire commune de François et Benoît !!!!!

Bravo à vous deux !!! Superbe course !!!#GRR2018#timetoplay#salomonrunning pic.twitter.com/nVlPotaGkH — François D'haene (@francoisdhaene) October 19, 2018

Le tout avec un record à la clé en 23 heures et 18 minutes, au terme d’un duel de haut vol avec Benoît Girondel, le tenant du titre. Lâché par le tandem François D’Haene-Maxime Cazajous à près de 30 minutes à mi-course, puis encore à une douzaine de minutes au 100e kilomètre, celui-ci a d’abord rattrapé et décroché Cazajous en fin de matinée avant de prendre la tête aux côtés de François D’Haene à une trentaine de kilomètres de l’arrivée.

Benoit GIRONDEL et François D'HAENE, vainqueurs de la Diagonale des Fous arrivent main dans la main. pic.twitter.com/jiXyygsKMi — Réunion la 1ère (@reunionla1ere) October 19, 2018

« C’est un plaisir d’avoir fait un bout de chemin avec Benoît »

Fait très rare sur les courses majeures d’ultra-trail, les deux spécialistes du Grand Raid ont alors décidé, notamment au sommet du « Colorado » (à 5 km de la fin), de faire un finish en commun pour inscrire leurs noms comme recordmen de l’épreuve réunionnaise. La belle image attendue a donc eu lieu à 19h18 (heure métropolitaine) : François D’Haene et Benoît Girondel ont franchi la ligne main dans la main pour un nouvel exploit majuscule.

« A chaque fois, c’est une histoire différente ici, mais c’est aussi une victoire fabuleuse. C’est un plaisir d’avoir fait un bout de chemin avec Benoît », a réagi le trailer-viticulteur du Beaujolais, sur Réunion la 1ere, juste après son quatrième sacre à la Réunion.