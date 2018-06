Racisme: Pour Yaya Touré, Pep Guardiola a un problème avec «les joueurs de couleur»

Ce n'est pas l'amour fou. — Oli Scarff / AFP

Comme le disait ce cher Thierry Roland, « les deux hommes ne partiront pas en vacances ensemble ». Dans un entretien à paraître mardi dans France Football, Yaya Touré n’y est pas allé de main morte pour critiquer Pep Guardiola, l’entraîneur de Manchester City.

Interrogé sur d’éventuels problèmes du technicien mancunien avec les joueurs de couleur, le joueur de 35 ans répond : « Quand on s’aperçoit qu’il a souvent des problèmes avec des Africains, partout où il est passé, je me pose des questions […] Il fait semblant de ne pas en avoir, car il est trop intelligent pour se laisser piéger. Il ne l’avouera jamais », lâche le joueur ivoirien.

Fin de contrat à City

Après la première lame, Yaya Touré en a rajouté une seconde : « Le jour où il alignera une équipe au sein de laquelle on retrouvera cinq Africains, pas des naturalisés, promis, je lui enverrai un gâteau », ironise l’ancien milieu de terrain de Monaco. Cette saison, Yaya Touré n’a joué que 17 matchs, toutes compétitions confondues, et avoue s’être demandé si son faible temps de jeu n’était pas lié à sa « couleur » de peau.

En fin de contrat en juin, Touré va donc quitter City et Guardiola sans regrets et pourrait prendre la direction de l’OM. Il s’est dit intéressé par le projet monté par les Phocéens : « L’OM ? C’est le genre de défi qui pourrait me plaire, car ils sont en train de construire un joli projet. L’aventure en est au début et participer à ce genre d’opération correspond tout à fait à mes envies. »

>> A lire aussi : Samuel Umtiti n'ira pas à Manchester City et prolonge son contrat avec le Barça jusqu'en 2023

>> A lire aussi : CR7 sur le marché, Wenger sur le banc, Benzema capitaine des Bleus... Les dommages collatéraux au départ de Zidane