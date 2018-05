Real Madrid: CR7 sur le marché, Wenger sur le banc, Benzema capitaine des Bleus... Les dommages collatéraux au départ de Zidane

Zizou quitte le Real, quelles conséquences? — 20 Minutes

Phase 1, la surprise. Phase 2, l’acceptation. Phase 3, les conséquences. Nous y voici : maintenant que l’on sait que Zidane va quitter le Real Madrid, on peut commencer à imaginer tout ce que cela va bouleverser dans le monde du football, parce que l’appel d’air risque d’être gigantesque. Un article réalisé avec une seule consigne, être « mi-sérieux mi-drôle ».

Benzema et CR7 vont partir eux aussi

Sans Zidane, son dernier défenseur à Madrid, Benzema comprend vite que sa faculté à créer des espaces pour les autres et à faire des décalages invisibles ne servira plus à grand chose au Real. Du coup, il décide de prendre les devants et de partir de lui-même. Son retour à Lyon pour 40 millions d’euros ravit la Ligue 1 et tout particulièrement Jean-Michel Aulas, fier d’accueillir un quadruple champion d’Europe dans son équipe. En conférence de presse, Benzema annonce la couleur : « Je viens à Lyon pour ouvrir des espaces pour Depay ».

Cristiano lui comprend qu’il a bien eu de la chance de profiter du ZZ pour augmenter enfin son armoire à trophée et va à Manchester City pour 100 millions d’euros + Sergio Aguero + Kevin De Bruyne. Qu’importe, Cristiano marque 20 buts en Ligue des champions 2018-2019 et se retrouve à nouveau en finale.

Taux de probabilité : 100 % pour Benzema, 80 % pour CR7

Wenger signe au Real

A la surprise générale, Arsène Wenger débarque au Real Madrid. « J’ai remporté des trophées avec un club de perdants, imaginez ce que ça va donner ici. » Néanmoins, Arsène inquiète lorsque en prononçant la phrase « Je viens ici pour développer les jeunes de la Castilla et repérer de jeunes talents », Florentino Perez et toute la salle de presse explosent de rire. Arsène se serait-il trompé d’endroit ?

Taux de probabilité : 50 %

Le Real atomise le marché des transferts

Pris de panique, Florentino Perez fait ce qu’il sait le mieux faire : acheter à tout va. Aguero et De Bruyne donc, mais également Lewandowski, Müller, Higuain, Dybala, Dzeko et Ngolo Kanté, pour une note globale à 700 millions d’euros. Le Real se prépare à jouer en 3-0-7 devant, Arsène Wenger prévient que le football va vivre une révolution tactique. Les fans du PSG eux se plaignent : « Gnagna quand c’est le Real on ne dit rien gnagna complot de l’UEFA gnagna. »

Taux de probabilité : 300 %

Neymar quitte le PSG le 31 août à 23h57

Obligé de changer d’opérateur téléphonique à douze reprises pendant l’été et contraint de porter plainte pour harcèlement contre Neymar Senior, Nasser Al-Khelaïfi s’apprête à respirer un grand coup le soir de la clôture du mercato. C’était sans compter sur le cabinet Clifford Chance, qui a trouvé une faille juridique dans le contrat signé par Neymar et le PSG. Le club parisien ne peut s’opposer au départ du Brésilien si un club débarque avec 400 millions d’euros. Aussitôt dit, aussitôt fait, le Real dépasse le milliard d’euros d’investissements. Records des droits TV de L1 explosés avec les bonus.

Taux de probabilité : 99 %

Enzo et Luca signent à Angers

Papa parti, Florentino Perez peut enfin mettre fin aux scandales des emplois fictifs des fistons de la famille au Real. Enzo, qui se voyait déjà de retour à la casa après son escapade à Lausanne, est envoyé en prêt avec option d’achat à Angers sans même avoir le temps de donner son avis. Luca suivra le même chemin 48 heures plus tard, prévenu par l’intendant de l’équipe réserve. C’en est fini des compiles vidéos des boulettes du cadet de la fratrie. Luca Zidane ne prendra jamais la place de l’immense Butelle, sauf en Coupe de la Ligue où son coup de sang contre un attaquant du Clermont Foot sonnera le glas de sa carrière en L1.

Taux de probabilité : 100 %

Les Bleus sautent en huitièmes contre la Croatie

Après un premier tour plutôt tranquille, les discussions entre joueurs s’animent au camp de base d’Istra. Pogba, qui n’en peut plus de jouer 6, réunit tout le monde dans sa Pogchambre. « Les gars, si on perd c’est Zizou le prochain sélectionneur. Vous savez ce que vous avez à faire ». Matuidi et Giroud tentent bien de sauver DD mais un triplé de Varane contre son camp plombe les Bleus contre la Croatie en 8e de finale. La Desch pose sa démission, le plan est sur les rails.

Taux de probabilité : 40 % (sur le triplé de Varane), 80 % sur la défaite en huitièmes

Zizou prend les Bleus le 31 juillet

Noël Le Graët n’est pas vraiment pour, car il sait ce qui va suivre, mais il n’a pas le choix. Le peuple s’est massé au pied de l’immeuble de la FFF, histoire d’assurer le coup… En conférence de presse, le boss de la Fédé sous-entend que c’est lui qui a convaincu Zidane de quitter Madrid, comme ça, « au cas où il se passerait quelque chose cet été ». L’ancien numéro 10 laisse dire, il a déjà sa première liste en tête.

Taux de probabilité : 105 %

Benzema est de retour en équipe de France

Il ne l’avait pas dit clairement lors de la conférence de presse d’intronisation, le temps de trouver un accord avec Karim. « Ce sera capitaine ou rien », lui lâche Benzema par texto. Banco. Lors de sa première liste des 23, le jeudi 30 août, pour les matchs de Ligue des Nations, Zinédine Zidane annonce le retour de Karim Benzema après plus de deux ans de cachot. Et avec le brassard en plus. Interrogé par L’Équipe, le président de la Fédération Noël Le Graët botte en touche : « j’ai toujours apprécié Karim Benzema, il est comme un fils pour moi, c’était d’ailleurs un vrai sujet d’engueulade avec DD ».

Taux de probabilité : 90 %

Karim Benzema capitaine des Bleus - SIPA

Le PSG gagne enfin la Ligue des champions

Plus de Neymar pour foutre la mauvaise ambiance dans le vestiaire. Plus de Zizou pour faire gagner le Real… Ce qui devait arriver arriva, les nouvelles superpuissances financières du football européen roulent sur l’Europe et s’affrontent en finale. Le PSG de Kylian Mbappé face au Manchester City de CR7, un duel pour le Ballon d’Or et pour une première C1. L’histoire est belle pour Kylian, qui claque le premier quadruplé de l’histoire en finale de la Coupe d’Europe. Kyky, à jamais le premier.

Taux de probabilité : Un bon -5 %

La France remporte la première Ligue des nations (et marche sur la planète pendant 10 ans)

Sous la houlette de Zizou, les Bleus se baladent. La poule de Ligue des Nations face à l’Allemagne et les Pays-Bas ? En sifflotant mon pote, avec notamment une victoire 1-4 en Allemagne, doublé de Benzema et Mbappé. Qualifiée pour la phase finale, en juin 2019, la France remporte face à l’Espagne la première édition de cette toute nouvelle compétition. « Un trophée mineur », titre amèrement Marca le lendemain, qui aurait bien aimé que Zizou prenne la Roja. Ce qu’ils ne savent pas à Marca, c’est que c’est le début d’une domination sans partage de la France de Zidane sur le monde. Euro-2020, Coupe du monde 2022, Euro-2024, la France remporte toutes les compétitions internationales jusqu’à la retraite de Zizou en 2026, au Maroc. « Je ne pense plus pouvoir faire gagner cette équipe », lâche Zidane après la victoire en finale face à la Chine. La rumeur raconte qu’il prépare déjà sa campagne pour l’élection présidentielle de 2027. Mbappé, qui obtient son sixième Ballon d’Or de rang, devient quant à lui sélectionneur-joueur des Bleus à 27 ans.

Taux de probabilité : 99 %