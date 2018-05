Ça recommence: Neymar aurait fait savoir au PSG qu'il souhaitait se barrer au Real Madrid

Enlevez-nous paint, saison 13, épisode 7 — CHRISTOPHE SAIDI CHRISTOPHE/SIPA

« Le père de Neymar a dit au PSG qu’il voulait s’en aller ». C’est écrit en gros et ça occupe toute la Une de l’édition du vendredi de Marca. Difficile de passer à côté, donc. La star parisienne en aurait, selon le quotidien sportif, sa claque du Paris Saint-Germain et aurait fait part de son désir de rejoindre le Real Madrid. Le Brésilien aurait demandé à Nasser Al-Khelaïfi de négocier son départ il y a plusieurs jours.

Mercato: Le Real voudrait acheter Neymar dès cet été et proposerait 260 milions d'euros https://t.co/sXl0QIjVMO via @20minutesSport pic.twitter.com/E33jEZguN7 — 20 Minutes Sport (@20minutesSport) May 9, 2018

Le journal ibère assure que les représentants du joueur se seraient entretenus avec les dirigeants merengue à Paris à l’occasion du gala du Ballon d'Or (ce jour-là, Ronaldo venait d’égaler Messi mais ça n’avait pas empêché Florentino Pérez de draguer Neymar) et que l’international auriverde s’était dit prêt à forcer sa sortie pour atterrir au Bernabeu au terme de l’été 2018.

Neymar, toujours plus cher

Marca évoque un transfert monumental, du jamais vu, entre 260 et 300 millions d’euros, sans parler du salaire qui posera sans doute problème sachant que Ronaldo pousse lui-même pour être augmenté à la fin de l’année et des primes à la signature et autres commissions à verser aux agents : car l’inévitable Pini Zahavi serait dans le coup. L’histoire se répète.