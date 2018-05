Mercato: Le Real voudrait acheter Neymar dès cet été et proposerait 260 millions d'euros

Gros dilemme en vue pour Neymar... — Sebastião Moreira/SIPA

Installez-vous bien confortement sur votre siège, c’est l’heure de votre brève quotidienne sur Neymar !

Et là, ça envoie du lourd : Selon le média espagnol As, Neymar aurait rencontré deux fois un dirigeant du Real Madrid lors de sa convalescence au Brésil. Madrid aurait toujours en tête de recruter l’attaquant brésilien dès cet été.

Fin mars, un cliché de Vinicius Junior (un joueur brésilien de 17 ans acheté 45 millions (!) par le Real) et de Neymar est posté sur les réseaux sociaux. Selon As, il a mis dans l’embarras le Real, puisque la rencontre aurait été organisée par un émissaire du club. Avant ce cliché, Neymar aurait déjà rencontré ce dirigeant quelques jours plus tôt, ainsi que son Ronaldo (le brésilien, lui aussi ex-joueur madrilène, comme la moitié des joueurs brésiliens on a l’impression, l’autre moitié jouant pour le Barça ou pour le PSG), et qui essaierait d’influencer son compatriote.

Selon As, Paris aurait fixé le prix de Neymar, acheté 222 millions d'euros, à 260 millions. Le journal termine en indiquant que « si cela dépendait du joueur et de Madrid, le match contre Marseille, quand Neymar s’est cassé le pied, serait son dernier avec le PSG. »



On va bouffer du Neymar cet été, préparez-vous.