VIDEO. L'émouvant discours de Pep Guardiola pour tous les Citizens

Pep Guardiola est un homme heureux. — Oli SCARFF / AFP

Pour sa deuxième saison en Angleterre, Pep Guardiola a frappé un grand coup. Son Manchester City, sacré champion ce dimanche, est déjà considéré comme l’une des meilleures équipes de toute l’histoire du Royaume, et celle pratiquant le plus beau jeu (désolé Arsenal).

Unbelievable season for us. Very happy to call us champions this year pic.twitter.com/Ulvw5zQyaa — Kevin De Bruyne (@DeBruyneKev) April 15, 2018

Pour fêter cela, l’entraîneur catalan a tenu à rendre hommage à tous les membres du staff, et pas seulement aux joueurs dans un discours émouvant ce jeudi 19 avril au centre d’entraînement.

« Félicitations à tous parce que nous sommes champions. Nous sommes les meilleurs d’Angleterre. Je veux que chaque membre de mon staff, chaque personne au club, ressente cela. On parle toujours de l’entraîneur ou des joueurs, mais une telle performance est impossible sans tous vos incroyables efforts », a-t-il commencé par dire.

Pep addresses the squad as the Champions of England return to training. #mancity 🏆 pic.twitter.com/ht4WncdJeC — Manchester City (@ManCity) April 19, 2018

Et puis, parce que les joueurs ont quand même besoin qu’on flatte constamment leur ego, il leur a rendu hommage plus spécifiquement : « Vous avez créé quelque chose d’unique. C’est impossible d’achever une telle performance si vous n’êtes pas des mecs bien, de bonnes personnes, a-t-il lancé. Vous allez rester dans mon cœur jusqu’à la fin de mes jours. J’en suis certain. »



