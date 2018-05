PSG: Neymar «fier» de porter le nouveau maillot, le petit signe que tous les Parisiens attendaient?

Neymar, Cavani et Mbappé présentent le nouveau maillot du PSG pour la saison 2018-2019. — PSG

Etant donné le silence dans lequel demeure le bonhomme face à toutes les rumeurs, il faudra se contenter de ça. Mis en avant par le PSG pour présenter le maillot de la saison prochaine, Neymar a relayé une photo sur son compte Twitter. En commentaire, il se dit « fier de porter le nouveau maillot et de continuer à vous donner de la joie ». On n’avait rien vu de plus explicite depuis des mois.

Proud to wear the new jersey and to continue giving you joy

Orgulhoso de usar a nova camisa e continuar dando alegria a todos 🙏 #ICICESTPARIS 🤙 @PSG_inside @nikefootball pic.twitter.com/EPZd5DiKXh — Neymar Jr (@neymarjr) May 12, 2018

On peut y voir le signe que le Brésilien s’imagine bien au PSG la saison prochaine. Ou pas… L’été s’annonce quand même long niveau rumeurs, notamment celles qui l’envoient au Real Madrid. En attendant, Neymar a passé des examens ce samedi pour voir où en était son pied… et apparemment cela va très bien.

« Les examens de contrôle réalisés ce jour ont montré une consolidation tout à fait satisfaisante de sa lésion du cinquième métatarsien droit, a fait savoir le club dans un communiqué. Neymar Jr va donc débuter dès demain sa préparation physique avec ballon sur le terrain du Centre d’entraînement Ooredoo. »

Le joueur s’est également exprimé en personne sur sa blessure, dans une vidéo diffusée samedi sur la chaîne Youtube de Zico. « Tout se passe bien, Dieu merci, mais il y a toujours cette peur de revenir et je dois perdre cette peur le plus vite possible pour arriver (en forme) à la Coupe du Monde », a-t-il lors d’un entretien avec le légendaire meneur de jeu de la Seleçao des années 80.

« Au début, c’est toujours compliqué, on a toujours peur de faire les mouvements en entier et on finit par compenser » (en s’appuyant sur l’autre jambe), a ajouté Neymar dans cet entretien.