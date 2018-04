Cocorico: Clément Turpin, notre héros à nous de la «romantada»

Clément Turpin avertit Luis Suarez. — Andrew Medichini/AP/SIPA

La Roma l'a fait. Battue 4-1 au Camp Nou, l'équipe italienne s'est imposé contre Barcelone sur le score de 3 à 0 au Stadio Olimpico ce mardi, en match retour de quart de finale de la Ligue des champions, et s'est offert le droit de participer à sa première demi-finale depuis 1984.

La remontada à l'envers ! https://t.co/XYHHQjLORt — 20 Minutes Sport (@20minutesSport) April 10, 2018

Un an après la remontada contre le PSG, le Barça s'est cette fois-ci retrouvé du mauvais côté de celle-ci. Et qui de mieux pour devenir le héros de cette rencontre que l'arbitre français, Clément Turpin, lui qui a osé siffler un pénalty contre le FC Barcelone (transformé par De Rossi pour le 2-0). Clément Turpin n'a d'ailleurs pas hésité à avertir Leo Messi, Luis Suarez et Gerard Piqué, soit trois des cadres de l'équipe catalane.

Forcément, ça a beaucoup plu à tous les haters du FC Barcelone (et Dieu sait qu'ils sont nombreux).

Un seul être vous manque... pic.twitter.com/go4CZ3n5Db — La SMAcadémie (@La_SMAcademie) April 10, 2018

Et la schadenfreude (consommée avec modération) faisant du bien à tout le monde, voici une petite série de tweets (presque toujours) à la gloire de ce grand Clément Turpin, et qui tapent gentiment sur le FC Barcelone.

Bonjour à tous, mais surtout à cet homme, #Turpin Big Balls Z

Tu seras accueilli en héros mon frère. pic.twitter.com/qvaRToQBSY — Super Julien Cazarre (@SuperCazarre) April 11, 2018

Clem Turpin, il pinaille en L1, mais en Ligue des champions, il met froidement des cartons à Messi et siffle le premier peno contre le Barça depuis 1981 #metamorphose #ASRFCB — Mathieu Grégoire (@Serguei) April 10, 2018

Turpin c'est pas Ovrebo ou Ateykin. Se faire acheter au pays ok, mais par une puissance étrangère ? Jamais. Ça c'est ma France. — Michel-Michel-Michel (@LeKouss) April 10, 2018

- Décisif face à Monaco en finale de Coupe de la Ligue

- Acteur majeur de la romantada



Turpin c'est le meilleur parisien cette saison pic.twitter.com/Yx2YdyEyL8 — Eden (@Im__Eden) April 10, 2018

En seulement 90min, Clément "legend" Turpin te sort un péno contre le Barça, jaune pour Messi et Suarez. Cet homme mérite amplement la médaille du mérite national pour service rendu à la nation. — aZoU ⵣ (@Azou_75) April 11, 2018

Putain Turpin on ne le reverra jamais en LDC.



Non respect des consignes UEFA. — Larsson 🔴🔵 (@CedLarsson) April 10, 2018

Le Barça sans arbitrage maison. pic.twitter.com/fqbiM28VAG — Dark (@Nelson_Menfoot) April 10, 2018

Et on finit avec le plus beau de tous : un chef d'œuvre, déjà retweeté plus de 4.000 fois.