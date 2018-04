20h15: Voilà les compos. Guardiola n'est visiblement pas venu là pour rigoler. Et il faudra bien ça pour rattraper les trois buts de retard au coup d'envoi. En face, on aura bien droit à Salah, préservé samedi lors du derby contre Everton (0-0).



LINEUPS - Manchester City v Liverpool



Only two teams in Champions League history have overturned a 3+ goal deficit from the first leg in the knockout stages – Deportivo vs Milan in 2003-04 and Barcelona vs PSG last season. pic.twitter.com/TjJc5fYbzq — Stats Zone (@StatsZone) April 10, 2018

Dans l'autre rencontre, toujours pas de Dembélé titulaire (et Gonalons non plus). Umtiti, lui, débute bien la rencontre aux côtés de Piqué.