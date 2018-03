VIDEO. Info «20 Minutes»: Arrêté à Las Vegas, l'athlète Mathieu Louisy sera présenté à un juge jeudi

Mathieu Louisy, jeune athlète français, a disparu à Las Vegas le 15 mars. — Capture d'écran Instagram @thughurdla

De notre correspondant aux Etats-Unis,

Après la mobilisation en ligne pour le retrouver, c’est le soulagement pour ses proches. En voyage aux Etats-Unis, le jeune espoir de l’athlétisme français Mathieu Louisy, qui n’avait plus donné de nouvelles depuis vendredi, est sain et sauf. Mais à la mi-journée mercredi, il se trouvait toujours en détention provisoire dans une prison de Clark County, dans le Nevada.

>> A lire aussi : Le jeune athlète Mathieu Louisy retrouvé sain et sauf... en prison

Selon des informations fournies à 20 Minutes par une source judiciaire, il devrait être présenté à un juge ce jeudi à 7h30. Il devra répondre de trois chefs d’accusation : deux délits mineurs, notamment pour avoir résisté lors de son arrestation, et un délit plus grave, passible d’un an de prison, pour avoir craché au visage d’un surveillant de prison.

« Acte illégal lié à des fluides corporels »

Tôt vendredi matin, Mathieu Louisy se trouve dans une supérette située au sud du Strip de Las Vegas. « Le caissier a appelé la police pour signaler un homme noir au comportement erratique qui parlait de religion et touchait des gens », précise à 20 Minutes le porte-parole de la police de Las Vegas, Jay Rivera. Quand les officiers arrivent, le vice-champion de France junior du 60m haies s’enfuit en courant. D’autres agents parviennent à le rattraper et l’arrêtent pour avoir traversé en dehors des clous, un délit mineur. Mais selon Jay Rivera, le protégé de Ladji Doucouré a ensuite résisté à son arrestation – un second délit mineur.

Dans un premier temps, il est emmené au centre de détention de Las Vegas. Là, il a « craché au visage d’un surveillant », continue Jay Rivera. Dans le Code pénal du Nevada, cet « acte illégal lié à des excréments humains ou à des fluides corporels », lorsqu’il vise une personne dépositaire de l’autorité publique, est un « gross misdemeanor », un délit passible d’un an de prison. Mathieu Louisy est alors transféré dans une prison du comté de Clark County.

Incertitudes sur son identité

Lors de son arrestation, le jeune athlète « a refusé de donner son identité ou n’était pas en mesure de le faire », selon Jay Rivera. Qui précise que le procès-verbal « ne fait pas mention de drogue ou d’alcool ». Comme des centaines de personnes arrêtées ce jour-là à Las Vegas, Mathieu Louisy est rentré dans le système administratif comme « John Doe », le nom utilisé en cas d’identité inconnue aux Etats-Unis.

En contact avec sa famille, qui signale sa disparition, le consulat de France à Los Angeles collabore alors avec les autorités américaines. « On a soupçonné dès vendredi qu’il s’agissait de la même personne, mais il a fallu un peu de temps pour le confirmer à partir de photos car il n’y avait pas de proches sur place pour pouvoir l’identifier avec certitude », précise le porte-parole de la police.

Passible d’un an de prison

Reste une question : pourquoi Mathieu Louisy est-il détenu depuis cinq jours, sans avoir pu payer de caution pour bénéficier d’une liberté provisoire ? « Il est sous le coup d’un ''detainer'' », explique Parviz Heshmatin, un avocat de Las Vegas spécialisé en droit pénal qui a pu consulter le dossier du jeune athlète mais ne le représente pas. Il s’agit d’une restriction, qui peut avoir différentes origines (notamment liées à un statut migratoire), empêchant un prévenu de payer une caution. Le ''detainer'' pourrait cependant être levé par le juge lors de l’audience de jeudi, si l’avocat représentant Mathieu Louisy rectifie le problème.

« Le montant d’une caution pour un tel délit est de l’ordre de 5.000 dollars mais peut être plus élevé si le juge estime qu’il y a risque de fuite, ce qui est souvent le cas avec un touriste », précise Parviz Heshmatin. Selon l’avocat, qui souligne qu’il ne fait ici que spéculer, une peine de prison ferme pour une première infraction de ce type reste toutefois « assez improbable ».