Las Vegas: Mathieu Louisy, un hurdleur français de 20 ans, a disparu depuis cinq jours

Mathieu Louisy, jeune athlète français, a disparu à Las Vegas le 15 mars. — Capture d'écran Instagram @thughurdla

Où est passé le jeune hurdleur français Mathieu Louisy, un espoir de l’ athlétisme français ? L’athlète de 20 ans, en déplacement à Las Vegas pour un stage et un séminaire sportif, selon l'Equipe, n’a plus donné signe de vie à ses proches depuis jeudi. Il devait rentrer dans l’Hexagone ce mardi.

Ses proches ont lancé un appel à témoins sur les réseaux sociaux après cette disparition inquiétante.

D’après le quotidien sportif, le hurdleur, qui s’entraîne sous la houlette de Ladji Doucouré depuis novembre, a contacté sa mère et sa petite amie par téléphone jeudi, soit le lendemain de son arrivée. Depuis, c’est silence radio. Il leur avait confié ne pas se sentir bien.

Depuis ses proches et son entraîneur, Ladji Doucouré tente de retrouver sa trace. A BFM TV qui l’interrogeait, ce dernier a confié : « J’espère que c’est juste une maladresse de sa part, mais ça semble un peu gros. Les pompiers et les policiers sont au courant, mais ils n’ont pas de nouvelle. On envoie des messages partout, ça commence à être angoissant. J’espère que c’est juste une mauvaise passe. Il donnait des infos surtout à sa copine et à sa mère, mais depuis jeudi soir il n’y a rien. C’est un bon gamin, super cool, il apprend vite, il est studieux. Un peu tête en l’air, mais comme tous les gamins de son âge. »

Mathieu Louisy, athlète de 20 ans, est vice-champion de France junior du 60 m haies.