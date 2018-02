VIDEO. JO 2018: Pour l'instant, ce sont nos préférés... La famille de Julia Pereira de Sousa, médaille d'or de l'ambiance

(Elle a vraiment dit ça) — SIPA / Paint

A la surprise générale, la Française Julia Pereira de Sousa a remporté la médaille d’argent en snowboard cross.

Ses proches ont aussi assuré le spectacle sur le bord de la piste.

De l’un de nos envoyés spéciaux à Pyeongchang,

C’est la bonne affaire médiatique du jour. Une médaille surprise, une personnalité attachante, une bonne cliente devant les micros. Julia Pereira de Sousa a beaucoup de talent : elle a gagné une magnifique médaille d’argent en snowboard cross. Elle a aussi un peu de chance. Celle d’être la seule française médaillée ce vendredi, à Pyeongchang. Et celle d’avoir une famille parfaite pour les journalistes.

>> A lire aussi : La médaille surprise de Julia Pereira de Sousa, c'est grâce à un coach de ski un peu salaud

La première salve d’interview se termine enfin : elle se jette dans les bras de ses proches. Câlins interrompus par un attaché de presse de l'équipe de France : « Vous vous verrez plus tard, on a une conférence de presse ! »

Une conf', et un test antidopage, et une cérémonie des médailles, et 75.000 nouveaux rendez-vous médiatiques. Et après… La fête au Club France. « Ce soir… Pump it up », gueule en s’éloignant Julia Pereira de Sousa. Et les voilà qui embrayent de nouveau. « On va au club France, on va au club France », sur l’air de « on est en finale. »

(Franchement, lancez cette vidéo, la version est exceptionnelle)

Cette mélodie, ils l’ont reprise en boucle et en trois variations : « médailleuh d’argent, médailleuh d’argent », « merci Julia, merci Julia. » On a même entendu un « ce soir, on vous met le feu », ça n’arrêtait pas et c’était formidable. Dans notre cœur, ils montent directement tout en haut du classement des « clans », comme on qualifie ces petites bandes massées en bas des pistes pour encourager leurs champion (nes) de fils / fille / neveu / nièce / cousin / cousine.

Le cousin torse-nu

Le cousin, justement, de Julia, arrache son tee-shirt et pose, torse nu, pour les caméras. La grand-mère est là aussi - ils sont une dizaine, au total, et « ils sont en folie », comme en rigole la vice-championne olympique. Son beau-père enchaîne les interviews télé. « Elle a 16 ans, c’est ma gamine et elle est là, médaille d’argent ! Elle déchire tout. Elle est fabuleuse ! »

Sa mère, Julie, « était venue sans arrière-pensée, juste pour la soutenir. » Elle repartira de Pyeongchang avec une médaille… Et les souvenirs, peut-être migraineux, d’une fête qui s’annonce légendaire.